Loto rezultati: Izvučeni brojevi u 23. kolu

20.03.2026
20:11
Komentari:0
Loto rezultati 23. kola, koje je izvučeno 20. mart 2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 22, 34, 7, 31, 30, 23, 38. Loto sedmica u iznosu od 9.500.000 KM nije izvučena.
U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 9.500.000 KM izvučeni su brojevi:
22, 34, 7, 31, 30, 23, 38
U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 4.000.000 KM izvučeni su brojevi:
39, 8, 12, 29, 11, 1, 36.
U ovoj igri nije bilo dobitnika.
Džoker igra u 23. kolu iznosila je 270.000 KM, izvučeni su brojevi:
5 5 1 0 9 5
Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.
Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.
