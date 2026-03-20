Kako se pravilno čestita Bajram?

Muslimani širom svijeta obilježavaju Ramazanski bajram, praznik koji označava završetak mjeseca posta – ramazana. Tradicionalno traje tri dana, a u zemljama sa većinskim muslimanskim stanovništvom često ima status državnog praznika.

Tokom ramazana vjernici su se uzdržavali od jela i pića od zore do zalaska sunca, posvećujući vrijeme molitvi, introspekciji i duhovnom rastu.

Bajram je vrijeme kada porodice i prijatelji obnavljaju međusobne veze. Posjete rodbini, darivanje poklona i zajednički obroci dio su običaja koji povezuju generacije i jačaju zajedništvo.

Čestitanje Bajrama

U našem regionu najčešće se čuje „Bajram šerif mubarek olsun“ ili jednostavno „Srećan Bajram“. Način čestitanja može da varira u zavisnosti od zemlje i jezika. Djeci se često daruju pokloni ili novac, što je poznato kao „bajram-banka“. U nekim zemljama porodice takođe obilaze grobove svojih najbližih u znak sjećanja.

Međutim, predsjednik Vrhovnog sabora Islamske zajednice Srbije, Muhamed Hamdi Jusufspahić, za portal religija.rs ističe da je od izbora riječi važnije razumijevanje same čestitke i iskrena namjera koja stoji iza nje.

„Najbolje je čestitati na svom jeziku, onako kako razumijemo. Ne treba se opterećivati niti tražiti izraze na turskom jeziku poput ‘Bajram šerif mubarek olsun’ ili na arapskom ‘Eid Mubarak’, već se može jednostavno reći Bajram ili blagdan, jer je značenje isto. Može se kazati: ‘Bog ti blagoslovio blagdan, komšo. Bog te radovao’. To je ono što jedni drugima želimo“, kaže Muhamed Hamdi Jusufspahić.

Tradicionalni specijaliteti

Svaka zemlja ima svoje poslastice koje se pripremaju za Bajram. Na Bliskom istoku popularan je maamul – keks od griza punjen urmama, orašastim plodovima ili posut šećerom.

U Indiji i Pakistanu domaćinstva pripremaju šir hurmu ili sivijan – slatki puding od mliječnih rezanaca sa suvim grožđem i orašastim plodovima.

Na Balkanu, posebno u Bosni i Hercegovini i Turskoj, priprema se baklava – slojevi tanke jufke sa orasima, zaliveni slatkim agdom.

U Maroku je uobičajena bastila – slana pita punjena piletinom ili golubijim mesom, koja se prethodno marinira, zatim peče ili prži, stvarajući bogat i aromatičan praznični obrok.