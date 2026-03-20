Znate li zašto prvi dan proljeća više nije 21. mart

Iako smo u školi učili da sva godišnja doba (osim jeseni koja počinje 23.), počinju 21. u mjesecu, stručnjaci su već godinama složni da proljeće dolazi dan ranije.

Uzrok tome su dva različita metoda za utvrđivanje početka i kraja godišnjih doba, meteorološke i astronomske.

Astronomsko proljeće

Prvonavedeno, Astronomsko proljeće, odnosno proljećni ekvinocijum, događa se danas, 20. marta u 22 sata i 46 minuta po srednjoevropskom vremenu (CET).

Trenutak ujedno označava i astronomski početak proljećne sezone u sjevernoj hemisferi i jesenske na južnoj hemisferi.

To je proljeće određeno položajem Zemlje u odnosu na Sunce (ravnodnevnica) i to je onaj “službeni”, naučni početak.

Meteorološko proljeće

Što se meteorološkog početka proljeća tiče, ono uvijek počinje 1. marta i traje do 31. maja, a koristi se u klimatologiji i statistici vremena.

Posljednji put da je proljeće počelo 21. marta bilo je (prema CET vremenu) 2011. godine, a sljedeći put će se to dogoditi tek tamo 2102. godine, piše "Novi list".

U našem modernom dobu, 20. mart postao je standard, a ponekad, kao što će biti 2044. godine, datum proljeća će se pomjeriti čak i na 19. mart.