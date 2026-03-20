Logo
Large banner

Stigla preporuka poslodavcima: Uveden još jedan neradni dan

Autor:

ATV

20.03.2026

13:15

Komentari:

0
Стигла препорука послодавцима: Уведен још један нерадни дан
Foto: Pixabay

Vlada Srbije preporučila je poslodavcima da zaposlenima koji su pripadnici islamske zajednice omoguće da ne rade drugog dana Ramazanskog bajrama, 21. marta 2026. godine.

Ova odluka donijeta je u formi zaključka, kojim se ne uvodi obavezan neradni dan za sve, već se daje preporuka poslodavcima da izađu u susret zaposlenima koji obilježavaju ovaj vjerski praznik.

Ko ima pravo na slobodan dan za Bajram

Preporuka se odnosi na zaposlene koji su pripadnici islamske zajednice, a poslodavci se pozivaju da im omoguće odsustvo sa rada bez posljedica.

U praksi, to znači da odluka zavisi od poslodavca, ali i od organizacije rada unutar firme.

Tema neradnih dana za vjerske praznike dodatno je otvorena i inicijativom koju je pokrenuo ministar Usame Zukorlić, koji je zatražio izmjene zakona kako bi Bajram bio zvanično priznat kao neradni dan za pripadnike islamske zajednice.

Šta ako firma mora da radi i za praznik

Za kompanije koje obavljaju djelatnosti od javnog značaja ili imaju proces rada koji ne sme da se prekida, preporuka je da zaposlenima koji rade tog dana obezbijede prava koja im pripadaju za rad na praznik.

To uključuje dodatnu naknadu ili druge beneficije u skladu sa zakonom.

Ovo se odnosi na sektore poput zdravstva, energetike, saobraćaja i drugih usluga od opšteg interesa.

Zaključak ide u Službeni glasnik

Vladin zaključak biće objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije, čime formalno stupa na snagu kao preporuka poslodavcima širom zemlje.

Iako ne uvodi obavezu, ova odluka predstavlja signal ka većem uvažavanju vjerskih prava zaposlenih, ali i potencijalni korak ka izmenama zakonskog okvira u budućnosti.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija, prenosi Mondo.rs.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

praznik

Bajram

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner