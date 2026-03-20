Probudili su je "demonski zvuci" usred noći: Kada je pogledala prema vratima - šok

20.03.2026

13:03

Спавање дјевојка сан кревет
Foto: Ivan Oboleninov/Pexels

Malo je stvari gorih od buđenja usred noći, a još je lošije kad vas iz sna trgne zvuk zbog koga se zapitate da li sanjate ili ste na nekom drugom mjestu, poput horor filma kakav je "doživjela" vlasnica jednog psa.

Njena noćna mora zove se Arči: to je francuski buldog koji, kad poželi da nešto "kaže", zvuči kao da priča mali demon.

Potpuno "lud" snimak objavljen je na TikTok nalogu @archie.thefrenchbulldog, a počinje u mračnoj spavaćoj sobi sa Arčijem koji stoji na vratima poput sićušnog demona. Ne možete ga u potpunosti vidjeti, možete ga samo čuti, a ono što čujete nije normalno.

Arči ispušta zvukove poput gremlina koji zvuče manje kao lajanje, a više kao da se žali, i to u 2:00 ujutru.

Da bi sve bilo zanimljivije, titlovi preko videa „prevode“ ono što francuski buldog "govori".

Tako se Arči jada: "Spavao sam cijeli dan, hajde odmah u park“, „Strašno sam povraćala po krevetu“, „Imaš previše prostora u krevetu. Pomjeri se u stranu“, „Želim ispod pokrivača... sada želim napolje“.

Arči ne samo da je glasan, već je i nerazuman i sve što mu leži na duši saopštava vlasnici koja vjerovatno ne zna gdje se nalazi.

@archie.thefrenchbulldog POV: your sleep paralysis demon is Archie the Frenchie #frenchie #frenchbulldog #dogsofttiktok #dog #fyp ♬ original sound - Archie The Frenchie

Da li su francuski buldozi glasni psi? Oni obično nisu poznati po prekomjernom lajanju, ali su i te kako poznati po tome što su glasni na jedinstven način. Umjesto klasičnog lajanja, mnogi francuski buldozi proizvode niz zvukova, od gunđanja, jodlovanja, frktanja do onoga što se može opisati samo kao dramatičan komentar na sve što se dešava oko njih.

Francuski buldozi su ekspresivni, imaju svoje mišljenje i veoma su vezani za svoje ljude, što znači da ako imaju nešto da kažu, reći će to, čak i usred noći.

Dakle, iako nisu najglasnija rasa, ove pse ćemo zapamtiti po "kuknjavi", kao što je Arčijeva, prenosi Paradepets.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

