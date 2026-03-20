UIO prodaje zaplijenjene slatkiše u Banjaluci

Autor:

ATV

20.03.2026

12:52

Kancelarija UIO BiH u Banjaluci objavila je da prodaje zaplijenjenu robu, među kojom su i slatkiši.

Tako, među proizvodima koji će se naći na aukciji je 152 pakovanja Ferero Rošea (200 grama), 50 pakovanja Kinder Kantrija (211,5 grama), te pet pakovanja Selebrejšns (269 grama).

budva

Region

U Budvi pronađeno tijelo mladića koji je nestao 14. marta

Zaplijenjeni proizvodi su predmet carinskog postupka, a prodaja se organizuje u skladu sa važećim propisima.

Kako se prijaviti

Pravo učešća imaju pravna lica u BiH koja se bave prometom ovakve robe.

Kao i u prethodnim aukcijama pravo učešća nemaju zaposleni u UIO, kao ni njihovi srodnici do trećeg koljena.

Ponude je potrebno dostaviti u zatvorenim kovertama, najkasnije do 23. marta do 13.30 časova, na adresu Regionalnog centra UIO u Banjaluci.

Хуан Карлос Валенциа Гонзалес

Svijet

Najmoćniji narko-kartel svijeta dobio nedodirljivog vođu

Zainteresovani mogu pogledati robu 23. marta, u terminu od 11 do 11.30 časova, u prostorijama UIO u ulici Mladena Stojanovića.

Direktna prodaja biće održana u 14 časova na istoj lokaciji.

Kupljena roba se plaća odmah nakon završetka postupka prodaje, prema instrukcijama koje će dobiti.

Iz UIO napominju da Komisija zadržava pravo da odbije sve ponude ukoliko ih ocijeni neprihvatljivim.

