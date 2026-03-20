Promjene u IRB: Direktni plasmani kredita građanima

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske će početi sa direktnim plasmanima kredita i građani će moći podnijeti zahtjev za stambeni kredit direktno u prostorijama IRB, a ne u komercijalnim bankama.

Izjavio je ovo vršilac dužnosti direktora IRB Nedeljko Ćorić.

Svijet Više od 200.000 vozača u SAD ostaje bez dozvola

Ćorić je u Jutarnjem programu RTRS najavio da će predstavnici IRB svake sedmice boraviti u lokalnim zajednicama širom Srpske i da će građani moći posredstvom njih da predaju potrebnu dokumentaciju za kredit.

Ćorić je rekao da su do sada najveći profit od stambenih kredita imale komercijalne banke i da se IRB odlučio na ovu mjeru jer ima kapacitet za plasman kredita, najavljujući da će uslijediti i slični krediti za privrednike koji će biti plasirani zajedno sa komercijalnim bankama.

Ekonomija Koje zemlje bi prve mogle da ostanu bez nafte? Ovo su moguće posljedice

On je najavio razgovore sa velikim investicionim fondovima kako bi se obezbijedila potrebna finansijska sredstva.

Ćorić je naveo da je zahvaljujući IRB omogućeno rješavanje stambenog pitanja za 15.000 korisnika i da je Banka učestvovala u rješavanju ovog pitanja za oko 33 procenta ukupne populacije u Srpskoj.

On je istakao da je to moguće zahvaljujući mjerama Vlade Republike Srpske usmjerenim na podsticaje mladima za ostanak na ovim prostorima.

"Zahvaljujući IRB, mladi se zadužuju po veoma povoljnim uslovima na tržištu. Država daje povoljnije uslove nego komercijalne banke koje, pak, moraju da prate IRB sa kamatnim stopama da bi bile konkurentne na tržištu", naglasio je Ćorić.

Gradovi i opštine Šobot opet kažnjen zbog rupe na putu

On je rekao da je cilj IRB jednake kamatne stope prema korisnicima kredita i omogućavanje svakoj porodici u Srpskoj da podnese zahtjev za kredit, s tim da će postojati razlike u kategorijama u zavisnosti od starosti, stručne spreme…

Najavio je izmjene u kategoriji mladih bračnih parova, prema kojima bi lica do 35 godina starosti spadala u ovu grupu, dodajući i da bi višečlane porodice trebalo da dobiju bolju kamatnu stopu.

Ćorić je rekao da je IRB podnio ovaj prijedlog, a da će konačnu odluku donijeti Vlada, nakon čega će uslijediti obilazak svih lokalnih zajednica u Srpskoj kako bi građanima bio približen rad ove banke.

"IRB 20 godina ima istu politiku, vrijeme je za promjenu. IRB mora da prati razvoj Republike Srpske, tržište kapitala Srpske i regiona", istakao je Ćorić.