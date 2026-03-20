Zašto je danas najmoćniji datum u godini

Ovog petka, 20. marta, obilježava se proljećna ravnodnevnica – trenutak kada svjetlost pobjeđuje tamu i počinje novi ciklus.

Prema vjerovanjima i astrologiji, riječ je o najmoćnijem danu u godini, idealnom za "reset", čišćenje i donošenje važnih odluka.

Proljećna ravnodnevnica, koja se obilježava danas na sjevernoj hemisferi, označava početak toplijeg dijela godine i simboličnu pobjedu svjetlosti nad tamom. Uz buđenje prirode, vjeruje se da dolazi i nova energija koja može donijeti promjene u životu.

Astrolog Adelina Panina ističe da ovaj dan predstavlja snažan energetski prag i priliku za novi početak.

Novi ciklus i snažna energija

Prema njenim riječima, 20. mart je najmoćniji datum u godini jer označava početak novog ciklusa.

"Zamislite Zemlju kako izdiše. Tokom zime energija je bila u korijenu, a danas izbija na površinu i pokreće novi život. Sve što sada započnete ima potencijal za rast", objašnjava Panina.

Dodaje da je ovo dan unutrašnje iskrenosti, kada je važno suočiti se sa sobom i jasno definisati šta želimo u narednom periodu.

Nakon zimske stagnacije, mnogi će osjetiti nalet energije, a procesi koji su ranije stajali mogli bi se ubrzati.

Vrijeme za čišćenje i novi početak

Jedna od najvažnijih stvari koje bi danas trebalo uraditi jeste temeljno čišćenje prostora.

To, prema vjerovanju, nije samo higijena, već i simbolično oslobađanje od negativne energije.

Preporučuje se da:

očistite dom i bacite stare i polomljene stvari

sredite ormare i riješite se onoga što ne koristite

obavezno operete prozore kako bi u dom ušla nova svjetlost

Vjeruje se da se na taj način "izbacuju" problemi i bolesti, a otvara prostor za nešto novo.

Važni rituali tokom dana

Astrolog savjetuje da se dan započne rano, uz izlazak sunca.

Okrenite se prema istoku i podignite ruke kako biste, simbolično, "primili" energiju i svjetlost.

Takođe, ovaj dan je pogodan za sadnju biljaka.

"Kako sjeme raste, tako raste i vaša želja. Važno je jasno izgovoriti namjeru", kaže Panina.

Preporučuje se i da zapišete planove i ciljeve, jer ono što se danas započne, prema vjerovanju, ima veću šansu za uspjeh.

Šta izbjegavati na današnji dan

Na proljećnu ravnodnevnicu važno je izbjeći negativne emocije i sukobe.

Smatra se da:

svađe mogu narušiti odnose dugoročno

negativne misli privlače loše događaje

razgovor o bolestima i problemima može ih "pojačati"

Zbog toga se savjetuje da dan provedete u dobrom raspoloženju i fokusirate se na pozitivne stvari.

Takođe, ne treba odbijati pomoć drugima, jer se vjeruje da dijeljenjem „otvaramo prostor za obilje“.

Kako završiti dan

Dan bi trebalo završiti mirno i uz zahvalnost.

Ne mora to biti velika večera – dovoljno je simbolično obilježiti kraj dana i zahvaliti se na svemu što je prošlo, ali i dočekati novo razdoblje.

"Budite otvoreni i usmjerite pažnju na ono što želite. Tada će se vaš život kretati u tom pravcu", poručuje Panina, prenosi Žena.rs.