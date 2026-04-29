Penali obilježili remi Atletiko Madrida i Arsenala

Fudbaleri Atletiko Madrida i Arsenala remizirali su u prvom polufinalnom meču Lige šampiona (1:1).
Penali su obilježili ovaj susret. Prvi je imao Arsenal u 44. minutu kada i dolaze do prednosti. Siguran sa bijele tačke bio je Đokereš.
U drugom poluvremenu bilo je akcija i prilika, ali jedini gol postiže Alvarez, takođe iz penala.
Odličnu priliku imao je i Grizman koji je matirao golmana Arsenala, ali ga je sačuvala prečka.
Radovali su se gosti i u 81. minutu kada je se čekao i treći penal na meču. Na sreću Madriđana, presudila je provjera VAR-a nakon čega je sudija odlučio da se igra dalje.
Revanš meč se igra u Londonu 5. maja.
