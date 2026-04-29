GTA 6 stiže u novembru, o cijeni nema podataka

29.04.2026 22:50

ГТА 6 стиже у новембру, о цијени нема података
Foto: Rockstar games

Kompanija Take-Two potvrdila je da GTA 6 izlazi 19. novembra, dok gejmeri i dalje čekaju odgovor na pitanje koliko će koštati jedan od najiščekivanijih naslova godine.

Jedna od najiščekivanijih video igara posljednjih godina, GTA 6, ima potvrđen datum izlaska, ali pitanje koje i dalje najviše zanima gejmere jeste koliko će novi naslov zapravo koštati.

Predsjednik kompanije Take-Two Štraus Zelnik potvrdio je tokom nedavne Iikon konferencije da će GTA 6 biti objavljen 19. novembra ove godine, čime su praktično otklonjene spekulacije o mogućem odgađanju izlaska do 2027. godine.

Zelnik je tom prilikom kroz šalu rekao da na dan izlaska igre očekuje "talas bolovanja", aludirajući na ogromno interesovanje fanova širom svijeta.

Kada je riječ o cijeni, kompanija Take-Two za sada nije objavila zvanične informacije, iako se već mjesecima spekuliše da bi GTA 6 mogao koštati više od 100 dolara.

Ipak, Zelnik je poručio da cijena mora ostati fer i dostupna širokom krugu igrača.

Prema njegovim riječima, cilj kompanije je da igra korisnicima ponudi veću vrijednost od onoga što plaćaju, što sugeriše da cijena vjerovatno neće značajno odstupati od standarda koji već postoje kod velikih gejming naslova.

Pored datuma izlaska i cijene, pažnju javnosti privlače i tehnološke novine koje bi GTA 6 mogao donijeti.

Prema informacijama koje su se pojavile u vezi sa novim patentima, igra bi mogla imati izuzetno detaljan i dinamičan svijet, sa posebnim fokusom na realistične efekte.

Kao jedan od primjera navodi se napredni sistem lomljenja stakla koji bi trebalo da reaguje prirodno u zavisnosti od situacije i okruženja.

Zbog gotovo neograničenog budžeta, razvojni tim ima prostor da realizuje i najambicioznije ideje.

Sve ukazuje na to da bi GTA 6 ove jeseni mogao postaviti nove standarde u industriji video igara i postati novo mjerilo za open-world naslove.

