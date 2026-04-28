Popularna aplikacija više neće biti dostupna na ovim telefonima

Vocap je jedna od najpopularnijih aplikacija za dopisivanje na svijetu, koju koriste i vlasnici novih i starijih pametnih telefona.

Ove druge u 2026. čeka neprijatno iznenađenje aplikacija kompanije Meta prestaće da radi na starijim verzijama Androida u septembru. Ipak, ovo će važiti samo za zaista veoma stare uređaje.

Vocap je već dugo sastavni dio svakodnevnog korišćenja pametnih telefona. Ova aplikacija je često najvažniji alat za privatne poruke, porodične razgovore i brzu komunikaciju. Međutim, kako bi obezbijedila sigurnost usluge, kompanija Meta redovno uvodi nove funkcije i tehnička ažuriranja.

To, međutim, ima i svoju lošu stranu: podrška za starije operativne sisteme se povremeno ukida. U takvim slučajevima Vocap prestaje da radi na nekim telefonima. To će se uskoro ponovo dogoditi mnogim starijim uređajima.

Vocap će u septembru 2026. povećati minimalne sistemske zahtjeve za Android. Iako kompanija to još nije zvanično objavila, VABetaInfo navodi da aplikacija obavještava korisnike putem vidljivog obavještenja unutar same aplikacije.

Prema tim informacijama, od 8. septembra 2026. Vocap će raditi samo na telefonima sa Androidom 6 “Marshmallow” ili novijim. Ranije su bile dovoljne verzije Androida 5.0 i 5.1 (“Lolipop”).

Verziju operativnog sistema na svom uređaju možete provjeriti u Podešavanjima. U zavisnosti od proizvođača, ta informacija se nalazi u menijima poput “O telefonu” ili “Informacije o softveru”.

Obično telefon takođe pokazuje da li je dostupno ažuriranje. Ako jeste, instalirajte ga kako biste imali najnoviju verziju sistema. Ako uređaj i dalje ima Android 5.1 ili stariji, korisnici bi trebalo da razmisle o kupovini novog telefona kako ne bi izgubili pristup Vocap.

Gašenje podrške za Vocap vjerovatno neće pogoditi veliki broj korisnika. Verzije Androida koje više neće biti podržane su zastarjele i rijetko se koriste – prema najnovijim podacima koje je analizirao 9to5Google, Android 5.1 je prisutan na samo 0,3 odsto uređaja, dok je Android 5.0 zastupljen na 0,1 odsto.

Ipak, imajući u vidu da u svijetu postoji oko 4 milijarde aktivnih Android uređaja, to i dalje znači relativno veliki broj telefona koji koriste zastarjelu verziju sistema, piše Blic.