Vaš telefon vas špijunira, a da to i ne znate: Jedna funkcija može zaustaviti "uhođenje"

Autor:

ATV
27.04.2026 10:51

Ваш телефон вас шпијунира, а да то и не знате: Једна функција може зауставити "ухођење"
Foto: Unsplash

iPhone krije funkciju koja prati koje aplikacije pristupaju vašoj kameri, mikrofonu i lokaciji. Uključite App Privacy Report da biste zaštitili svoju privatnost i otkrili potencijalne špijune.

U vašem iPhone-u nalazi se moćna opcija koja tačno pokazuje koje aplikacije „zaviruju“ u vašu privatnost. Problem je što većina korisnika i ne zna da ona postoji jer je podešena tako da bude isključena. Dobra vijest je da aktivacija traje manje od jednog minuta.

Kako aktivirati "App Privacy Report"?

Ovaj alat vam pruža potpunu kontrolu nad senzorima i podacima. Da biste saznali ko vas posmatra i kada, slijedite ove korake:

  • Otvorite Settings
  • Idite na stavku Privacy & Security
  • Skrolujte do samog dna i kliknite na App Privacy Report
  • Odaberite opciju Turn On App Privacy Report

Od trenutka aktivacije, telefon počinje bilježiti sve pokušaje pristupa vašim podacima. Funkcija ne radi unazad, pa je važno da je uključite što prije.

Ko pristupa vašoj kameri i mikrofonu?

Unutar ovog izvještaja, sekcija Data & Sensor Access otkriva:

  • Koje aplikacije su koristile kameru i mikrofon.
  • Tačno vrijeme kada se to desilo.

Sasvim je normalno da Instagram koristi kameru dok snimate priču, ali ako primijetite da neka aplikacija aktivira mikrofon dok telefon stoji neaktivno na stolu i to je ozbiljan znak za uzbunu.

Posebno obratite pažnju na ove aplikacije:

Aplikacije sa malo recenzija i sumnjivim imenima.

Igre ili alati kojima mikrofon ili kamera objektivno nisu potrebni za rad.

Programi preuzeti izvan zvaničnog App Store-a.

Dodatni alat: Safety Check

Pored izvještaja, Apple je uveo i Safety Check. Ova opcija omogućava da brzo prekinete svako neželjeno dijeljenje podataka (lokacija, fotografije, kontakti) sa drugim osobama ili aplikacijama. U hitnim slučajevima, opcija Emergency Reset trenutno vraća potpunu kontrolu nad privatnosti u vaše ruke, prenosi Kurir.

