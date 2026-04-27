Vaš telefon vas špijunira, a da to i ne znate: Jedna funkcija može zaustaviti "uhođenje"

iPhone krije funkciju koja prati koje aplikacije pristupaju vašoj kameri, mikrofonu i lokaciji. Uključite App Privacy Report da biste zaštitili svoju privatnost i otkrili potencijalne špijune.
U vašem iPhone-u nalazi se moćna opcija koja tačno pokazuje koje aplikacije „zaviruju“ u vašu privatnost. Problem je što većina korisnika i ne zna da ona postoji jer je podešena tako da bude isključena. Dobra vijest je da aktivacija traje manje od jednog minuta.
Ovaj alat vam pruža potpunu kontrolu nad senzorima i podacima. Da biste saznali ko vas posmatra i kada, slijedite ove korake:
Od trenutka aktivacije, telefon počinje bilježiti sve pokušaje pristupa vašim podacima. Funkcija ne radi unazad, pa je važno da je uključite što prije.
Unutar ovog izvještaja, sekcija Data & Sensor Access otkriva:
Sasvim je normalno da Instagram koristi kameru dok snimate priču, ali ako primijetite da neka aplikacija aktivira mikrofon dok telefon stoji neaktivno na stolu i to je ozbiljan znak za uzbunu.
Aplikacije sa malo recenzija i sumnjivim imenima.
Igre ili alati kojima mikrofon ili kamera objektivno nisu potrebni za rad.
Programi preuzeti izvan zvaničnog App Store-a.
Pored izvještaja, Apple je uveo i Safety Check. Ova opcija omogućava da brzo prekinete svako neželjeno dijeljenje podataka (lokacija, fotografije, kontakti) sa drugim osobama ili aplikacijama. U hitnim slučajevima, opcija Emergency Reset trenutno vraća potpunu kontrolu nad privatnosti u vaše ruke, prenosi Kurir.
