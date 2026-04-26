Meta smanjuje broj zaposlenih za 10 odsto

Meta je najavila planove za smanjenje broja zaposlenih za 10 odsto, odnosno otprilike 8.000 radnika, kako bi povećala potrošnju na vještačku inteligenciju.

Prema internom dopisu koji je objavio "Bloomberg", kompanija je izjavila da je to "nužno za učinkovitije vođenje kompanije i kako bismo mogli kompenzovati druga ulaganja koja imamo."

Obično dopise ovog obima piše izvršni direktor Mark Zukerberg, ali u ovom slučaju to je pripisano glavnoj službenici za ljudske resurse Džanel Gejl.

"Ovo nije lak kompromis i značiće otpuštanje ljudi koji su dali značajan doprinos Meti tokom svog boravka ovdje", dodala je.

Zaposleni neće znati ko će dobiti otkaz do 20. maja, kada će Meta kontaktirati one koji su pogođeni, navodi "Eandt".