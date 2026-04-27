U braću ispalio više metaka: Inajetoviću i pomagaču predložen pritvor

Inajetović je osumnjičen za pokušaj ubistva braće Nedima i Nihada Livnjaka, koji su ranjeni u pucnjavi u bašti kafića ”Minjo”, dok se Veliću na teret stavlja pomoć počioniocu nakon izvršenja krivičnog djela.

U braću ispalio više metaka

”Tužilaštvo KS tereti Inajetovića da je 24. aprila 2026. godine oko 19.25 u bašti ugostiteljskog objekta na Sedreniku, iz pištolja ispalio više metaka u braću koja su sjedila u bašti objekta. Nakon ranjavanja oštećenih, koji su zadobili jedan teže, drugi lakše povrede, osumnjičeni je pobjegao automobilom. U bijegu mu je pomogao osumnjičeni Velić koji ga je odvukao do Mostara kako bi izbjegao hapšenje zbog počinjenog krivičnog djela”, saopštilo je Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu.

Opasnost od bjekstva

Dodaju da je Inajetoviću pritvor predložen zbog opasnosti od bjekstva, opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao uticati na svjedoke, prikriti dokaze, ponoviti krivično djelo i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi osumnjičenog moglo doći do uznemirenja javnosti. Veliću je pritvor predložen zbog opasnosti od bjekstva i ponavljanja krivičnog djela.

Obojica osumnjičenih su više puta osuđivani za različita krivična djela.