Zapalio se kamion, obustavljen saobraćaj

Saobraćaj na dionici M-1.8 između Tuzle i Srebrenika trenutno je obustavljen.

Do obustave saobraćaja je došlo zbog zapaljenja teretnog vozila koje se dogodilo jutros, 27. aprila.

Iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona su za "Radiosarajevo.ba" potvrdili ovu informaciju, te su naveli da su prijavu zaprimili u 7:15 sati.

Oni su dodali da je riječ o radnoj mašini-dizalici, te da zbog količine ulja u njoj i zahtjevnosti gašenja požara saobraćaj na ovoj dionici je obustavljen.

Iz Bosanskohercegovačkog automoto kluba (BIHAMK) su dodali da su vatrogasci već na licu mjesta.