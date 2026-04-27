Zapalio se kamion na magistralnom putu: Saobraćaj potpuno obustavljen

Na magistralnom putu Tuzla - Srebrenik, u mjestu Ljepunice, jutros u 7:15 zapalio se kamion-dizalica.

Saobraćaj je duže od sat i po obustavljen za sva vozila u oba pravca, a normalizacija se očekuje nakon uviđaja.

Porodica Zajedno i u vječnosti: Branislav i Valerija umrli dan za danom

Iz Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona za Klix.ba su rekli da se na magistralnom putu zapalila radna mašina firme iz Lukavca, ali da na svu sreću nema povrijeđenih osoba.

Uzrok požara, za sada, nije poznat.