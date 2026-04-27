Zapalio se kamion na magistralnom putu: Saobraćaj potpuno obustavljen

Autor:ATV
Komentari:0
Na magistralnom putu Tuzla - Srebrenik, u mjestu Ljepunice, jutros u 7:15 zapalio se kamion-dizalica.
Saobraćaj je duže od sat i po obustavljen za sva vozila u oba pravca, a normalizacija se očekuje nakon uviđaja.
Iz Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona za Klix.ba su rekli da se na magistralnom putu zapalila radna mašina firme iz Lukavca, ali da na svu sreću nema povrijeđenih osoba.
Uzrok požara, za sada, nije poznat.
