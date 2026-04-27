Nikola Jokić brutalno kažnjen

27.04.2026 08:50

Јокић и Мекденијелс
Foto: Tanjug/AP Photo/Abbie Parr

Nikola Jokić iz Denvera kažnjen je sa 50.000 dolara, dok je Džulijus Rendl iz Minesote kažnjen sa 35.000 dolara zbog učešća u sukobu.

Oni su se sukobili pred kraj četvrte utakmice serije prvog kola plej-ofa, saopštila je NBA liga u nedjelju.

Obojica će imati pravo nastupa kada se serija nastavi u ponedjeljak petom utakmicom u Denveru. Incident je očigledno izazvan kada je Džejden Mekdenijels iz Minesote postigao polaganje bez otpora 2,1 sekundu prije kraja, pri vođstvu Timbervulvsa od 14 poena — što je potez koji su Nagetsi zamjerili s obzirom na to da je ishod utakmice već bio odlučen.

Iz NBA lige je navedeno da je Jokić "inicirao incident suprotstavljanjem i guranjem" Mekdenijelsa kao reakciju na taj potez. Rendl je, prema saopštenju lige, "eskalirao incident nasilnim upadanjem u gužvu i guranjem beka-krila Nagetsa Brusa Brauna".

Jokiću i Rendlu su dosuđene tehničke greške i obojica su isključena sa utakmice.

Ovi timovi se sastaju u doigravanju treći put u posljednje četiri godine. Minesota vodi u seriji sa 3-1, ali će do kraja sezone biti bez beka Dontea Dinvinčenca zbog pokidane Ahilove tetive, kao i bez Entonija Edvardsa na neodređeno vrijeme zbog povrede koljena. I Dinvinčenco i Edvards su se povrijedili u subotu.

