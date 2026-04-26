Uprava Partizana pisala Miloradu Dodiku

"Košarkaški klub "Partizan" izražava najdublje saučešće Vama i Vašoj porodici povodom smrti majke. Molimo da u ovim trenucima duboke žalosti primite izraze našeg iskrenog i najdubljeg saosećanja", navedeno je u telegramu.

Republika Srpska Sahranjena majka Milorada Dodika

Mira Dodik, majka predsjednika Milorada Dodika, sahranjena je danas na porodičnom groblju u Mrčevcima kod Laktaša.

Opijelo je služio Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, uz sasluženje sveštenstva Eparhije banjalučke.