Monako preko Katalonaca do četvrtfinala Evrolige

ATV
24.04.2026 21:13

Кошаркаши Монака на терену играју против кошаркаша Барселоне
Foto: Printscreen/Youtube/EUROLEAGUE BASKETBALL

Košarkaši Monaka savladali su Barselonu rezultatom 79:70 i tako u posljednjem trenutku obezbijedili kartu za četvrtfinale Evrolige.

Tim iz Kneževine je, uprkos brojnim problemima sa povredama tokom sezone, pokazao karakter kada je bilo najpotrebnije i zakazao veliki okršaj protiv pirejskog Olimpijakosa.

Monako je od samog starta stavio do znanja Kataloncima ko je gazda na terenu. Prva četvrtina protekla je u potpunoj dominaciji domaćina, koji je ofanzivno blistao, dok je odbrana svela Barselonu na skromnih 14 poena.

Iako se Barselona probudila u nastavku, to nije bilo dovoljno za potpuni preokret. Gosti su ozbiljnije zaprijetili tek u drugom poluvremenu, kada su pred kraj treće dionice zaostatak spustili na samo pet poena.

Ipak, Monako je u odlučujućim trenucima ponovo dodao gas. Tokom posljednje četvrtine izabranici Saše Obradovića vratili su veću prednost i rutinski priveli meč kraju, ne dozvolivši timu iz Španije da ozbiljnije ugrozi njihov trijumf.

Srpski košarkaš Nemanja Nedović zbog povrede nije nastupio ni na ovom meču.

U pobjedničkom taboru najistaknutiji je bio Tajs sa 16 poena i šest skokova. Odlično ga je pratio Okobo sa 14 poena, dok je prva zvijezda tima, Majk Džejms, upisao dabl-dabl učinak sa 13 poena i 10 asistencija. Kod Barselone bolji od ostalih bio je Šengelija sa 16 ubačenih poena.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

