Za 9 dana svega 14 obroka: Ekskurzija banjalučke škole pod lupom

Planirana maturska ekskurzija učenika banjalučke Tehnološke škole u Italiju, Francusku i Španiju našla se pod lupom nakon što je grupa roditelja uputila dopis institucijama sa zahtjevom za inspekcijski nadzor.

Dok roditelji sumnjaju u transparentnost izbora agencije i broj obroka, iz uprave škole poručuju da su ispoštovane sve procedure.

U anonimnom dopisu roditelja/staratelja navodi se da postoji sumnja u netransparentan izbor turističke agencije, te se traži provjera dokumentacije i privremena obustava realizacije putovanja.

Glavne primjedbe odnose se na dostupnost informacija i strukturu ishrane tokom putovanja koje će trajati 9 dana. Cijena ekskurzije iznosi 1.380 KM.

"Uočeno je da je za 9 dana puta predviđeno oko 14 obroka, što odstupa od standardnog režima ishrane za višednevne ekskurzije. Takođe, smatramo da Savjet roditelja nije bio adekvatno uključen u proces odlučivanja, te zahtijevamo uvid u sve pristigle ponude i kriterijume po kojima je izabrana agencija", stoji u dopisu roditelja.

Direktor Tehnološke škole, Dejan Čutura, ističe da je škola uradila sve po pravilima i da su sve zakonske procedure ispoštovane. On je objasnio da škola ne bira agenciju “po želji”, već na osnovu javnog poziva na koji se, u ovom slučaju, javio samo jedan ponuđač.

Naglasio je da je tačno da je ista agencija i ranije organizovala ekskurzije, ali prvenstveno zbog toga što se druge agencije najčešće nisu ni prijavljivale na poziv.

"Škola nikad nije ograničavala konkurenciju. Čak sam na Savjetu roditelja zamolio da, ukoliko poznaju neku agenciju, sugerišu da se prijave na konkurs kako bismo imali veću konkurenciju i potencijalno nižu cijenu. Đaci su sami, većinski, izabrali upravo ovu destinaciju, koja je najdalja i najkomplikovanija za organizaciju", navodi Čutura za "Srpskainfo".

Povodom primjedbi na broj obroka, direktor pojašnjava da plan putovanja diktira i način ishrane.

"Program je bio jasan prije potpisivanja ugovora. Tamo gdje su učenici smješteni u hotelu, obroci su obezbijeđeni. Međutim, veliki dio ekskurzije se provodi u putu i tranzitu, kada su predviđene pauze na kojima učenici mogu samostalno nabaviti hranu. To je uobičajena praksa kod ovako dalekih destinacija", dodaje on.

Predsjednica Savjeta roditelja, Danijela Šobat, potvrđuje da je upoznata sa situacijom, ali naglašava da lično nije primila žalbe roditelja.

"Cijene su na nivou svih ostalih škola i na to nismo mogli uticati zbog opšteg poskupljenja goriva i usluga. Što se tiče ishrane, tako je bilo i prethodnih godina. Roditelji su svjesni da je uz samu cijenu aranžmana potreban i određeni džeparac za obroke koji nisu uključeni u program dok su djeca na putu", kaže Danijela Šobat.