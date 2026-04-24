Logo
Large banner

U parku Mladen Stojanović održano republičko takmičenje iz geografije

Autor:

ATV
24.04.2026 20:12

Komentari:

0
Плакат Министарства просвјете и културе РС постављен у парку Младен Стојановић, Бањалука.
Foto: ATV

U parku Mladen Stojanović u Banjaluci održano je Republičko takmičenje iz geografije u organizaciji Republičkog pedagoškog zavoda. Tema ovogodišnjeg takmičenja je „Čovjek i priroda u ravnoteži – zajedno ka održivoj budućnosti naše Srpske.“

Učenici su dobili priliku da znanje koje su stekli od 6. do 9. razreda pokažu u realnom prostoru, na terenu i prirodi. Kako kažu vrijedno su radili i učili u prethodnom periodu i raduju se prilici da prenesu svoje teorijsko znanje u praktično. Ne kriju da je prvo mjesto njihova želja i spremni su da se bore. Zadovoljni su i što je ove godine takmičenje u prirodi.

"Moja očekivanja su velika, naravno nadam se pobedi, ali pre svega da se dobro zabavimo i naučimo nešto novo", rekla je iz OŠ "Sveti Sava" Zvornik Kristina Milić.

"Ovo je prava stvar korisno je orijentacija u prirodi za slučajeve u svakodnevnom životu", dodao je iz OŠ "Pale" Pale Bogdan Krajišnik.

"Podržavam svaki izlazak učenika izvan učionica u prirodu i ovo sigurno treba našem obrazovnom sistemu", istakla je iz OŠ "Aleksa Šantić" Banjaluka Vanja Jorgić.

Takmičenje utiče i na motivaciju u učenju. Upravo današnje, prilika je za sve učenike da pokažu znanje - ističu nastavnici i dodaju da je pametno što se takmičenje izmjestilo u prirodu.

"S obzirom da se radi o predmetu geografija koji je predmet koji se ne može zamisliti samo u učioničkim okvirima ovo je divna ideja i drago mi je i nadam se da će da zaživi i da bude praksa", dodala je nastavnica OŠ "Petar Kočić" Prijedor Svjetlana Marić.

"Djeca su bila vrijedna, učila su prethodnih dana ovo je nešto novo, novi koncept takmičenja za njih je to izazov", rekla je nastavnik u OŠ "Vuk Karadžić" Doboj Nada Jović.

Iz Republičkog pedagoškog zavoda ističu da su izmjene bile neophodne i da je takmičenje u parku ove godine nešto što je novo ali i nešto što će nastojati biti praksa u budućnosti.

"Željeli smo da izmijenimo sam koncept takmičenja u smislu da je ovo sada jedno grupno takmičenje, ekipe se sastoje od tri učenika i prošle godine i ove godine fokus je bio na praktičnom radu učenika i na njihovom istraživačkom radu", izjavila je direktor Republičkog pedagoškog zavoda Slađana Tanasić.

Današnje takmičenje još jedan je pokazatelj uspješnog rada Pedagoškog zavoda Republike Srpske. Korak je naprijed i inovacije u obrazovanju jedan su od dokaza kompetentnosti ne samo na lokalnom već i regionalnom nivou. Ulaganje u obrazovanje i u najmlađe koji su budućnost Srpske nije izostalo ni ovaj put a Srpska nastavlja da gradi stabilne temelje svoga društva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

PU Banjaluka

Republika Srpska

takmičenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Лото / Лутрија

Društvo

Izvučeni Loto brojevi: Rezultati u 33. kolu

52 min

0
Зидови вртића у изградњи у Теслићу.

Gradovi i opštine

Teslić dobija novi vrtić: Biće mjesta za još 150 mališana

59 min

0
Столице различитих боја и столови у вртићу.

Gradovi i opštine

Srpska misli na najmlađe: Dva miliona maraka za novi vrtić u Branjevu

1 h

0
Саобраћај се на већини путева јутрос одвија несметано, али се у току дана очекују повремене обуставе на магистралном путу од Братунца према Власеници због бициклистичке трке, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Ostali sportovi

Stravična nesreća na biciklističkoj trci, poginuo takmičar

1 h

0

Više iz rubrike

Жура табла са натписом "Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука".

Banja Luka

Oko 2.400 djece na listi čekanja za vrtić

1 h

1
Предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука Горан Маричић на конференцији за медије у Бањалуци.

Banja Luka

Maričić: Nećemo podržati drastično poskupljenje grijanja

4 h

1
Љубо Нинковић

Banja Luka

Ninković: Tražiću vanrednu sjednicu o sječi stabala u Banjaluci

6 h

0
ГрО СНСД Бањалука: Градоначелник бјежи од одговорности и не даје одговор ко је одлучио да посјече врбе

Banja Luka

GrO SNSD Banjaluka: Gradonačelnik bježi od odgovornosti i ne daje odgovor ko je odlučio da posječe vrbe

10 h

11

  • Najnovije

20

50

Pucnjava u sarajevskom restoranu, ima ranjenih

20

49

Tragedija kod Prijedora: Motorista poginuo u sudaru s traktorom

20

45

Koliko sada košta stolica na svadbama

20

41

Poskok ponovo na popularnom šetalištu u Banjaluci - VIDEO

20

36

Automobil sletio u Dunav, strahuje se da su ljudi ostali u vozilu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner