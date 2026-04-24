U parku Mladen Stojanović održano republičko takmičenje iz geografije

U parku Mladen Stojanović u Banjaluci održano je Republičko takmičenje iz geografije u organizaciji Republičkog pedagoškog zavoda. Tema ovogodišnjeg takmičenja je „Čovjek i priroda u ravnoteži – zajedno ka održivoj budućnosti naše Srpske.“

Učenici su dobili priliku da znanje koje su stekli od 6. do 9. razreda pokažu u realnom prostoru, na terenu i prirodi. Kako kažu vrijedno su radili i učili u prethodnom periodu i raduju se prilici da prenesu svoje teorijsko znanje u praktično. Ne kriju da je prvo mjesto njihova želja i spremni su da se bore. Zadovoljni su i što je ove godine takmičenje u prirodi.

"Moja očekivanja su velika, naravno nadam se pobedi, ali pre svega da se dobro zabavimo i naučimo nešto novo", rekla je iz OŠ "Sveti Sava" Zvornik Kristina Milić.

"Ovo je prava stvar korisno je orijentacija u prirodi za slučajeve u svakodnevnom životu", dodao je iz OŠ "Pale" Pale Bogdan Krajišnik.

"Podržavam svaki izlazak učenika izvan učionica u prirodu i ovo sigurno treba našem obrazovnom sistemu", istakla je iz OŠ "Aleksa Šantić" Banjaluka Vanja Jorgić.

Takmičenje utiče i na motivaciju u učenju. Upravo današnje, prilika je za sve učenike da pokažu znanje - ističu nastavnici i dodaju da je pametno što se takmičenje izmjestilo u prirodu.

"S obzirom da se radi o predmetu geografija koji je predmet koji se ne može zamisliti samo u učioničkim okvirima ovo je divna ideja i drago mi je i nadam se da će da zaživi i da bude praksa", dodala je nastavnica OŠ "Petar Kočić" Prijedor Svjetlana Marić.

"Djeca su bila vrijedna, učila su prethodnih dana ovo je nešto novo, novi koncept takmičenja za njih je to izazov", rekla je nastavnik u OŠ "Vuk Karadžić" Doboj Nada Jović.

Iz Republičkog pedagoškog zavoda ističu da su izmjene bile neophodne i da je takmičenje u parku ove godine nešto što je novo ali i nešto što će nastojati biti praksa u budućnosti.

"Željeli smo da izmijenimo sam koncept takmičenja u smislu da je ovo sada jedno grupno takmičenje, ekipe se sastoje od tri učenika i prošle godine i ove godine fokus je bio na praktičnom radu učenika i na njihovom istraživačkom radu", izjavila je direktor Republičkog pedagoškog zavoda Slađana Tanasić.

Današnje takmičenje još jedan je pokazatelj uspješnog rada Pedagoškog zavoda Republike Srpske. Korak je naprijed i inovacije u obrazovanju jedan su od dokaza kompetentnosti ne samo na lokalnom već i regionalnom nivou. Ulaganje u obrazovanje i u najmlađe koji su budućnost Srpske nije izostalo ni ovaj put a Srpska nastavlja da gradi stabilne temelje svoga društva.