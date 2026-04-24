Srpska misli na najmlađe: Dva miliona maraka za novi vrtić u Branjevu

O najmlađim stanovnicima Srpske se brine u svakom dijelu Republike. Novac za izgradnju dječijeg vrtića u Mjesnoj Zajednici Branjevo prebačen je na račun grada.

Ovih dana radi se užurbano na pripremi potrebne dokumentacije i otpočinjanju radova, kako bi objekat sa 120 mjesta za mališane iz Branjeva i okoline bio gotov do kraja godine. Novac je još prošle godine obećao predsjednik Republike Srpske.

Novi vrtić biće izgrađen u MZ Branjevo, omogućiće i mališanima iz ovog ali i okolnih mjesta mogućnost da provode vrijeme u adekvatnom i za njih opremljenom prostoru, da stiču znanja i pripremaju se za školu. Olakšaće i roditeljima koji žive u blizini jer će manje vremena gubiti u saobraćaju odvozeći djecu do udaljenih vrtića. Rad će biti olakšan i vaspitačima.

"Kod nas trenutno u pet objekata boravi oko 750 djece, što ukazuje na potrebu za proširenjem objekata i dodatnim ulaganjima u predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Za nas će ovo mnogo značiti zato što će rasteretiti postojeće grupe, upisati novu djecu, organizovati još kvalitetniji rad i unaprijediti uslove boravka", rekla je direktor Dječijeg vrtića Naša radost Zvornik Maja Soro.

Zvornik je jedan od rijetkih gradova u kome za vrtiće ne postoje liste čekanja. Ulaganjem u predškolsko obrazovanje i proširenjem postojećih kapaciteta uspjeli su da stvore mjesta trenutno za sve mališane. 2 miliona KM prebačeno je na račun Gradske uprave, a ovih dana vrše se istraživanja kao bi radovi na izgradnji počeli što prijem kaže gradonačelnik.

"Mi imamo namjeru da izgradimo vrtić tokom ove godine kapaciteta negdje oko 120 mjesta za naše mališane. Upravo se ispituje tržište, to je jedna od procedura prilikom izbora najpovoljnijeg ponuđača, zatim raspisujemo javnu nabavku i negdje od polovine godine očekujemo da krenu radovi na izgradnji tog vrtića. Negdje vrijednost radova ukupna uključujući građevinske dozvole, zemljište, kompletno opremanje vrtića, vanjsko uređenje, zemljište sa rentom je negdje preko 3 miliona KM", rekao je gradonačelnik Zvornika Bojan Ivanović.

Prošle godine, predsjednik Republike Srpske obećao je pomoć za izgradnju vrtića u Branjevu, a prije nekoliko dana novac je i doznačen. Branjevo je jedna od najvećih mjesnih zajednica u Zvorniku i veliki broj susjednih mjesnih zajednica gravitira u okolini i najveća je i potreba za otvaranjem objekta vrtića na ovom području, kažu u Zvorniku.