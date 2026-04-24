Karleuša progovorila o bolesti s kojom se bori

Jelena Karleuša i nakon više od tri decenije na sceni uspijeva da iznenadi publiku. Iako se čini da se o njenom životu zna gotovo sve, ona je kroz igru "Da li ste znali“ otkrila niz detalja koje niko o njoj ne zna.

Karleuša je priznala da ne podnosi slatkiše i da nikada u životu nije probala tortu ili kolače, ali ni kafu.

Otišla je i korak dalje, pa otkrila da bi mlijeko probala samo uz novčanu nadoknadu, kao i da nikada nije konzumirala cigarete niti bilo kakve opijate.

Među neobičnim činjenicama izdvojila je i to da je ljevoruka, da spava svega četiri do pet sati dnevno, kao i da ima strah od parnih brojeva.

Pjevačica je govorila i o svom djetinjstvu i talentima – istakla je da joj je još sa 11 godina izmjeren koeficijent inteligencije preko 150, da je pohađala muzičku školu i svirala flautu, kao i da je kao dijete pjevala u operi u Narodno pozorište u Beogradu.

1. Da li ste znali da ne podnosim slatko?

2. Da li ste znali da nikad u životu nisam okusila tortu ili kolač?

3. Da li ste znali da bih mlijeko probala samo ako mi plate 1.000 evra po čaši?

4. Da li ste znali da nikad nisam probala kafu ili bilo šta kafeno?

5. Da li ste znali da nikad nisam probala drogu i cigarete?

6. Da li ste znali da sam ljevoruka?

7. Da li ste znali da sam najmlađi slučaj dijagnostikovane migrene u Srbiji?

8. Da li ste znali da su mi već sa 11 godina izračunali Aj Kju preko 150?

9. Da li ste znali da sam išla u muzičku školu i da sviram flautu?

10. Da li ste znali da sam godinama, kao dijete, pjevala u Narodnom pozorištu, u operi “Boris"?

11. Da li ste znali da spavam svega 4-5 sati dnevno?

12. Da li ste znali da ne razlikujem neke boje?

13. Da li ste znali da sam prvi album snimila sa nepunih 16 godina?

14. Da li ste znali da mi je prababa po mami bila austrijska grofica Marija fon Dajc i da ima svoju ulicu u Gracu?

15. Da li ste znali da sam četvrto koljeno Beograđana?

16. Da li ste znali da sam po statistici domaća javna ličnost sa najvećim brojem naslovnih strana?

17. Da li ste znali da Srbi (po istraživanju iz 2005.) više mrze mene nego Slobodana Miloševića, Hašima Tačija i Madlen Olbrajt?

18. Da li ste znali da imam “strah” od parnih brojeva?

19. Da li ste znali da imam gotovo neprirodno dugačke prste na rukama i nogama?

20. Da li ste znali da obožavam bijeli, crni, mladi i praziluk?

21. Da li ste znali da me ljudi gotovo nikad ne gledaju u oči?

22. Da li ste znali da sam imala dva carska reza za godinu dana i da sam se oba puta porodila na isti dan i u isti sat?

23. Da li ste znali da skoro da ne postoji novina koju nisam tužila zbog uvreda i neistina?

24. Da li ste znali da mi je omiljena hrana suši?

25. Da li ste znali da se kunem u kombinovani prašak?

26. Da li ste znali da mi je krvna grupa 0 negativna?

27. Da li ste znali da cijeli život sanjam kako letim i dišem pod vodom?

28. Da li ste znali da imam tako ozbiljnu devijaciju nosne pregrade, da bih se ugušila da mi neko zatvori usta?

29. Da li ste znali da mi je omiljeni film “Boja purpura”?

30. Da li ste znali da imam četiri psa?

Podsjetimo se, pjevačica je prije nekoliko godina otkrila da je privatno veoma povučena osoba, da ne voli da izlazi… Sebe je nazvala čak i šoubiz prevarom.

"Oduvijek sam imala jasnu viziju kakav će moj put biti. Svaki korak mi je bio kristalno jasan. U željama sam bila negdje između Madone i Lepe Brene, u tom nekom stilu. Ali sam uvijek imala tu dozu ekscentričnosti. Nijedna Madona ni Lijepa Brena ne bi radile to što sam ja željela tada da radim. Ja sam ustvari šoubiz prevara. Sve ono što ljudi misle o meni nije tako. Na kraju sam negdje naučila sebe da mi mržnja u ovom poslu bude sasvim normalna stvar, a to nije normalno. U ovom poslu moraš sebe toliko da deformišeš i izvitoperiš da na uvredu odgovoriš sa - 'samo polako'", rekla je jednom prilikom JK.