Eparhija demantovala Vukanovića: Zlonamjerne tvrdnje

Kancelarija episkopa bihaćko-petrovačkog Sergija saopštila je da su netačne, površne i zlonamjerne tvrdnje lidera Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića da ova eparhija namjerava da proda zemljište u Velikoj Kladuši u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve (SPC).

Iz Kancelarije episkopa ističu da nikada nisu imali namjeru da prodaju ni metar kvadratni zemljišta u vlasništvu SPC, objavljeno je na sajtu Eparhije bihaćko-petrovačke.

Podsjeća se da je na eparhijskom sajtu juče javno objavljeno da je tema razgovora sa načelnikom opštine Velika Kladuša Borisom Horvatom bilo davanje saglasnosti SPC u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti za izgradnju nove zgrade Policijske stanice u Velikoj Kladuši.

Ta stanica će se graditi na sadašnjoj lokaciji, koja graniči sa posjedom i crkvom Svetog Georgija.

"Jasno i nedvosmisleno poručujemo da gradnjom zgrade Policijske stanice u Velikoj Kladuši neće biti ugrožena nijedna stopa crkvene zemlje, već se cilj sastanka ogledao u tome da se pravno dodatno regulišu odnosi Crkve i opštine Velika Kladuša", istaknuto je u saopštenju.

S obzirom na dobru volju obje strane, Eparhija izražava zadovoljstvo rezultatima tog sastanka.

"Pokušavajući da shvatimo žar političke borbe i pokušaj pozicioniranja Nebojše Vukanovića u glasačkom tijelu, ne nalazimo opravdanje za plasiranje lažnih optužbi na račun Eparhije bihaćko-petrovačke", navodi se u tekstu.

Dodaje se da je ova eparhija bila i ostala, između ostalog, čuvar molitvenog sjećanja na sve nevino postradale žrtve tokom Drugog svjetskog rata.

"Da je gospodinu Vukanoviću istina bila motiv, pisao bi o tome koliko je Eparhija bihaćko-petrovačka učinila da sačuva sjećanje na sve postradale novomučenike", dodaje se u saopštenju.

O tome je Eparhija, kako se napominje, pisala knjige, organizovala okrugle stolove, snimala dokumentarne filmove, da bi na kraju osnovala Centar za istoriju, tradiciju i duhovnost, s ciljem pronošenja istorijske istine o srpskom narodu i njegovoj Crkvi na području Eparhije bihaćko-petrovačke.

U saopštenju se dodaje da će Eparhija ono što je činila do sada, nastaviti i u budućim vremenima, još snažnije i bolje.

"Stradalna prošlost Eparhije zaslužuje da se njome bavimo istinom, molitvom i nezaboravom, a lažni i zlonamjerni medijski napisi, poput Vukanovićevog, ostaće kao trajni zapis površnosti i beščašća u čijem će se ogledalu ogledati samo oni koji blate bez dokaza, jer govoreći o drugima zapravo govorimo o sebi samima", ističu iz Kancelarije episkopa Sergija.