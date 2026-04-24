Eparhija demantovala Vukanovića: Zlonamjerne tvrdnje

24.04.2026 19:53

Небојша Вукановић на сједници Колегијума Народне скупштине Републике Српске
Kancelarija episkopa bihaćko-petrovačkog Sergija saopštila je da su netačne, površne i zlonamjerne tvrdnje lidera Liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića da ova eparhija namjerava da proda zemljište u Velikoj Kladuši u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve (SPC).

Iz Kancelarije episkopa ističu da nikada nisu imali namjeru da prodaju ni metar kvadratni zemljišta u vlasništvu SPC, objavljeno je na sajtu Eparhije bihaćko-petrovačke.

Градишка 2026

Gradovi i opštine

Povodom dana grada otvoren četvrti međunarodni sajam "Gradiška 2026"

Podsjeća se da je na eparhijskom sajtu juče javno objavljeno da je tema razgovora sa načelnikom opštine Velika Kladuša Borisom Horvatom bilo davanje saglasnosti SPC u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti za izgradnju nove zgrade Policijske stanice u Velikoj Kladuši.

Ta stanica će se graditi na sadašnjoj lokaciji, koja graniči sa posjedom i crkvom Svetog Georgija.

"Jasno i nedvosmisleno poručujemo da gradnjom zgrade Policijske stanice u Velikoj Kladuši neće biti ugrožena nijedna stopa crkvene zemlje, već se cilj sastanka ogledao u tome da se pravno dodatno regulišu odnosi Crkve i opštine Velika Kladuša", istaknuto je u saopštenju.

вртић

Banja Luka

Oko 2.400 djece na listi čekanja za vrtić

S obzirom na dobru volju obje strane, Eparhija izražava zadovoljstvo rezultatima tog sastanka.

"Pokušavajući da shvatimo žar političke borbe i pokušaj pozicioniranja Nebojše Vukanovića u glasačkom tijelu, ne nalazimo opravdanje za plasiranje lažnih optužbi na račun Eparhije bihaćko-petrovačke", navodi se u tekstu.

Dodaje se da je ova eparhija bila i ostala, između ostalog, čuvar molitvenog sjećanja na sve nevino postradale žrtve tokom Drugog svjetskog rata.

"Da je gospodinu Vukanoviću istina bila motiv, pisao bi o tome koliko je Eparhija bihaćko-petrovačka učinila da sačuva sjećanje na sve postradale novomučenike", dodaje se u saopštenju.

Електропривреда

Ekonomija

ERS ostaje stabilan uprkos izazovima

O tome je Eparhija, kako se napominje, pisala knjige, organizovala okrugle stolove, snimala dokumentarne filmove, da bi na kraju osnovala Centar za istoriju, tradiciju i duhovnost, s ciljem pronošenja istorijske istine o srpskom narodu i njegovoj Crkvi na području Eparhije bihaćko-petrovačke.

U saopštenju se dodaje da će Eparhija ono što je činila do sada, nastaviti i u budućim vremenima, još snažnije i bolje.

"Stradalna prošlost Eparhije zaslužuje da se njome bavimo istinom, molitvom i nezaboravom, a lažni i zlonamjerni medijski napisi, poput Vukanovićevog, ostaće kao trajni zapis površnosti i beščašća u čijem će se ogledalu ogledati samo oni koji blate bez dokaza, jer govoreći o drugima zapravo govorimo o sebi samima", ističu iz Kancelarije episkopa Sergija.

Više iz rubrike

Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић

Republika Srpska

General Mladić u teškom stanju: Zatraženo hitno puštanje na liječenje

1 h

0
Радан Остојић

Republika Srpska

Ostojić uputio telegram saučešća Dodiku povodom smrti majke

2 h

0
Милош Станишић и Љубиша Петровић

Republika Srpska

Ne jenjavaju sukobi u opoziciji: Stanišić žestoko udario na Petrovića

2 h

6
Организациони секретар СНСД-а Игор Додик на конференцији за медије у Бањалуци.

Republika Srpska

Igor Dodik: Izdvojeno 18,5 miliona KM za vrtiće Srpske

5 h

11

  • Najnovije

21

05

Crni epilog nesreće: Izvučen automobil iz Dunava, vozaču nije bilo spasa

20

50

Pucnjava u sarajevskom restoranu, ima ranjenih

20

49

Tragedija kod Prijedora: Motorista poginuo u sudaru s traktorom

20

45

Koliko sada košta stolica na svadbama

20

41

Poskok ponovo na popularnom šetalištu u Banjaluci - VIDEO

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner