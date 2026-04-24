Igor Dodik: Izdvojeno 18,5 miliona KM za vrtiće u Srpskoj

Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik izjavio je danas da je Institucija predsjednika Republike Srpske u posljednjih godinu i po dana izdvojila sredstva u iznosu od 18,5 miliona KM za izgradnju vrtića u lokalnim zajednicama širom Republike Srpske.

Dodik je naglasio da je ulaganje u najmlađe temelj svih politika SNSD-a, ističući da se trenutno radi na objektima u 17 opština i gradova.

"Prioritet svih politika SNSD-a su porodica, djeca, naša budućnost i roditelji. Mislim da je jako važno što smo danas imali ovaj sastanak u Banjaluci. Institucija predsjednika Republike Srpske je izdvojila 18,5 miliona KM za 17 opština i gradova gdje se trenutno grade vrtići", istakao je Dodik.

On je dodao da radovi napreduju planiranom dinamikom, te da su u nekim mjestima vrtići već spremni za otvaranje. Među opštinama koje su obuhvaćene ovom podrškom su Rogatica, Pale, Teslić, Srbac, Prijedor, Kozarska Dubica i mnoge druge.

Iako su sredstva obezbijeđena, Dodik je ukazao na ozbiljan zastoj u realizaciji projekata na području grada Banjaluka. Prema njegovim riječima, Palata Republike već više od pola godine pokušava da uspostavi kontakt sa Gradskom upravom, ali bez uspjeha.

"Nažalost, nismo imali povratnu informaciju iz Gradske uprave. Nikada nije došlo do sastanka. Mi se pitamo zbog čega? Zašto Banjalučani čekaju i zašto se ne rješavaju ti problemi? Čekamo da se ponudi rješenje o lokaciji", rekao je Dodik.

Zbog velikih lista čekanja u najvećem gradu Srpske, danas su razmatrani i alternativni modeli kako bi se djeci što prije obezbijedio boravak u predškolskim ustanovama.

"Trenutno je preko 2.500 evidentirane djece na listama čekanja, a vjerujemo da je taj broj i veći. Danas smo na sastanku tražili alternativne pozicije objekte koje bismo mogli adaptirati i pretvoriti u vrtiće kako bismo hitno riješili ovaj problem. Zaista smo opredijeljeni da to završimo", zaključio je Dodik.