Igor Dodik: Izdvojeno 18,5 miliona KM za vrtiće u Srpskoj

Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik izjavio je danas da je Institucija predsjednika Republike Srpske u posljednjih godinu i po dana izdvojila sredstva u iznosu od 18,5 miliona KM za izgradnju vrtića u lokalnim zajednicama širom Republike Srpske.
Dodik je naglasio da je ulaganje u najmlađe temelj svih politika SNSD-a, ističući da se trenutno radi na objektima u 17 opština i gradova.
"Prioritet svih politika SNSD-a su porodica, djeca, naša budućnost i roditelji. Mislim da je jako važno što smo danas imali ovaj sastanak u Banjaluci. Institucija predsjednika Republike Srpske je izdvojila 18,5 miliona KM za 17 opština i gradova gdje se trenutno grade vrtići", istakao je Dodik.
On je dodao da radovi napreduju planiranom dinamikom, te da su u nekim mjestima vrtići već spremni za otvaranje. Među opštinama koje su obuhvaćene ovom podrškom su Rogatica, Pale, Teslić, Srbac, Prijedor, Kozarska Dubica i mnoge druge.
Iako su sredstva obezbijeđena, Dodik je ukazao na ozbiljan zastoj u realizaciji projekata na području grada Banjaluka. Prema njegovim riječima, Palata Republike već više od pola godine pokušava da uspostavi kontakt sa Gradskom upravom, ali bez uspjeha.
Maričić: Nećemo podržati drastično poskupljenje grijanja
"Nažalost, nismo imali povratnu informaciju iz Gradske uprave. Nikada nije došlo do sastanka. Mi se pitamo zbog čega? Zašto Banjalučani čekaju i zašto se ne rješavaju ti problemi? Čekamo da se ponudi rješenje o lokaciji", rekao je Dodik.
Zbog velikih lista čekanja u najvećem gradu Srpske, danas su razmatrani i alternativni modeli kako bi se djeci što prije obezbijedio boravak u predškolskim ustanovama.
"Trenutno je preko 2.500 evidentirane djece na listama čekanja, a vjerujemo da je taj broj i veći. Danas smo na sastanku tražili alternativne pozicije objekte koje bismo mogli adaptirati i pretvoriti u vrtiće kako bismo hitno riješili ovaj problem. Zaista smo opredijeljeni da to završimo", zaključio je Dodik.
