Građanima Srpske jeftinije gorivo na još četiri pumpe

Stevan Lulić
24.04.2026 15:38

Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jenny Kane

Još četiri benzinske pumpe priključile su se mjeri Vlade Republike Srpske za povrat 10 feninga od akciza, čime se građanima za ovaj iznos snižava cijena goriva.

Kako je saopšteno iz Ministarstva trgovine i turizma riječ je o pumpama "Petrol BH oil kompani" d.o.o. Sarajevo, "Biotrejd" d.o.o. Laktaši, "Stević Semberija" d.o.o. Bijeljina i "Krstić – Ž" d.o.o. Bijeljina.

Tako je broj benzinskih pumpi na kojima građani mogu sipati jeftinije gorivo povećan na 47.

U akciju je uključeno ukupno 295 prodajnih mjesta širom Republike Srpske.

Kompletnu listu pumpi možete pogledati na OVOM LINKU.

Cijena se umanjuje na licu mjesta

"Poziv privrednim subjektima za učešće u ovoj mjeri ostaje otvoren tokom cijelog perioda važenja Odluke, odnosno do 16. maja 2026. godine, a liste uključenih privrednih subjekata biće redovno ažurirane po priključivanju novih učesnika", poručili su iz Ministarstva trgovine i turizma Srpske.

Podsjećamo, Vlada Republike Srpske donijela je na 4. sjednici, održanoj 1. aprila 2026. godine, Odluku o direktnoj podršci kojom je propisano da pravna lica, samostalni preduzetnici i fizička lica u Republici Srpskoj ostvaruju pravo na umanjenje obaveze plaćanja prilikom kupovine bezolovnog motornog benzina i dizel-goriva u iznosu od 0,10 KM po litru na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj.

Kupcima će se umanjenje obračunati direktno na licu mjesta.

Ko ima pravo na umanjenje?

Korisnici koji ostvaruju umanjenje obaveze plaćanja u iznosu od 0.10 KM po litru za kupljene naftne derivate su:

  • fizička lica (građani) koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srpske,
  • pravna lica koje imaju sjedište ili poslovnu jedinicu u Republici Srpskoj,
  • samostalni preduzetnicu koji imaju sjedište ili izdvojenu jedinicu u Republici Srpskoj.

Uz navedene uslove, korisnici treba da imaju motorno vozilo registrovano u BiH.

Fizičko lice da bi dobilo umanjenje plaćanja neophodno je da dobrovoljno da na uvid identifikacioni dokument - ličnu kartu.

Pravna lica i samostalni preduzetnici da bi dobili umanjenje plaćanja na uvid daju kopije rješenja o registraciji pravnog lica ili rješenja o registraciji preduzetnika.

Ono što je važno naglasiti jeste to da je, kako je to bila i namjera Vlade, ovom mjerom pokrivena svaka regija u Republici Srpskoj i da građani i privrednici imaju mogućnost da koriste ovo umanjenje.

Takođe, ovom mjerom je obuhvaćeno i regresirano gorivo, čime se utiče i na umanjenje opterećenja poljoprivrednika u vrijeme sjetve.

Ova mjera Vlade Republike Srpske realizuje se na benzinskim pumpama koje posjeduju rješenje Ministarstva trgovine i turizma za obavljanje djelatnosti trgovine na malo naftnim derivatima i koje sa Ministarstvom zaključe ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.

Trgovcima će sredstva koja po ovom osnovu ne naplate od korisnika biti nadoknađena iz sredstava Fonda solidarnosti Republike Srpske, nakon dostavljanja zahtjeva Ministarstvu trgovine i turizma, u skladu sa navedenom odlukom i zaključenim ugovorom.

