Аутопутем возио пијан у контра смјеру: Биланџија оптужен за погибију Прњаворчанина

Огњен Матавуљ
24.04.2026 15:32

Саобраћајна несрећа на аутопуту ”9. јануар”
Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци подигло је оптужницу против Дарка Биланџије (41) из Вогошће јер је пијан, возећи контра смјером на аутопуту ”9. јануар”, изазвао саобраћајну несрећу у којој је погинуо Топлица Катић (40) из Прњавора.

Трагедија се догодила 20. јула око 23.20 часова у Лишњи када је ”BMW” којим је управљао Биланџија, директно ударио у аутомобил ”тесла” којим је управљао Дарио Љубојевић који је тешко повријеђен, док је његов сувозач Топлица Катић погинуо.

Имао 1,97 g/kg алкохола у организму

У оптужници се наводи да је Биланџија аутопутем возио у недозвољеном смјеру и то у стању тешког пијанства са 1,97 g/kg алкохола у организму.

”Оптужени је у стању тешког пијанства управљао возилом ”BMW” крећући се према Лакташима аутопутем ”9. јануар” гдје су коловозне траке физичке раздвојене оградом. Возио је лијевом коловозном траком, која је намијењена за кретање возила из супротног смјера. Свјестан да тиме може угрозити јавни саобраћај и довести у опасност живот људи, на шта је пристао”, наводи се у оптужници.

Директно ударио у ”теслу”

Појашњава се да је доласку у Лишњу оптужени предњим десним дијелом ”BMW-а” ударио у предњи десни дио ”тесле” који је управљао Љубојевић, који је возио према Прњавору.

”Усљед удара погинуо је сувозач у ”тесли” Топлица Катић, који је задобио вишеструке повреде мозга, плућа, јетре, политрауме. Возач ”тесле” је задобио тешке повреде и то прелом горње вилице и зуба, подлив чела и трбуха, ране браде...”, наводи се у оптужници.

Пријети му до 15 година затвора

Оптужницу је потврдио Окружни суд у Бањалуци. Биланџији је на терет стављено кривично дјело угрожавање јавног саобраћаја и то најтежи облик. Уколико се докаже кривице пријети му казна од три до 15 година затвора.

”Знаш ли ко сам ја, попићеш метак!”: Потврђена оптужница против Јовића

