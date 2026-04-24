Petrović: Veća cijena energije građanima nije fakturisana

Direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović izjavio je da je ovo preduzeće u prošloj godini poslovalo u izuzetno teškim okolnostima i da je moralo da kupuje nedostajuću energiju po većim cijenama nego što je prodaje, ali da to nije fakturisano građanima.
Petrović je ukazao da je poslovanje bilo otežano i zbog smanjene proizvodnje u hidroelektranama, kao i u termoelektranama "Gacko" i "Ugljevik".
Petrović je naveo da je zbog problema u poslovanju cjelokupan rezultat holdinga "Elektroprivrede" prošle godine bio u minusu malo većem od 56 miliona KM jer je energija kupovana po većoj cijeni nego što se prodaje.
"Prodajemo za 40 evra po megavat-satu građanima, privredi po 75 evra, a cijene na tržištu kretale su se od 120 do 240 evra, zavisno da li smo kupovali samo dio sata, havarijsku energiju ili nedostajuću energiju u toku sedmice ili mjeseca", rekao je Petrović na godišnjoj konferenciji za novinare, a prenosi Srna.
Petrović je naveo i da je zbog brojnih problema podignut i kredit kako bi se nabavila energija za građane i privredu.
Prema njegovim riječima, izlazne cijene građanima se nisu mijenjale, ali jesu ulazne cijene.
