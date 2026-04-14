RiTE Ugljevik: Potpisan ugovor o izmirenju obaveza

U Rudniku i termoelektrani "Ugljevik" danas je potpisan ugovor o izmirenju obaveza po arbitražnim odlukama prema preduzeću "Elektrogospodarstvo Slovenije", čime se obustavlja arbitražni postupak u Vašingtonu.

Ovo je treći ugovor kojim se ispunjavaju sve obaveze, te definišu i naredni koraci obustavljanja arbitražnog postupka pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicionih sporova u Vašingtonu koji se vodi između "Elektrogospodarstva Slovenije" i BiH, povodom samoupravnih sporazuma u vezi sa izgradnjom Termoelektrane "Ugljevik".

Ugovor su potpisali direktor "Elektrogospodarstva Slovenije" Darko Kramar i direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" Luka Petrović.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić, kao i predstavnici RiTE "Ugljevik".