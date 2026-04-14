Autobusima koji u nedjelju prevoze putnike do Spomen-područja Donja Gradina neće biti naplaćena putarina

ATV
14.04.2026 09:51

Autobusima, koji budu angažovani za prevoz putnika do Spomen-područja Donja Gradina, gdje će u nedjelju, 19. aprila 2026. godine, biti održan parastos i pomen stradalima u Drugom svjetskom ratu na području NDDH, tog dana neće biti naplaćivana putarina na dionicama auto-puteva u Republici Srpskoj, odlučila je uprava Javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske d.o.o. Banjaluka.

- S obzirom da je riječ o događaju od izuzetnog nacionalnog, istorijskog i društvenog značaja, kojim čuvamo sjećanja na nekoliko stotina hiljada stradalih Srba, Jevreja, Roma i drugih antifašista u ustaškom zločinu genocida i holokausta tokom Drugog svjetskog rata, ponajprije u kompleksu logora smrti Jasenovac, ali i na teritoriji cijele zločinačke NDH, neophodno je obezbjediti sve uslove, kako bi što veći broj građana prisustvovao parastosu i pomenu u Spomen – području Donja Gradina - navode iz Autoputeva.

Prevoz do Donje Gradine, koja je ujedno i najveće stratište u kompleksu jasenovačke fabrike smrti, organizovan je iz svih krajeva Republike Srpske, tako da se 19. aprila 2026. godine očekuje i povećan intenzitet saobraćaja na svim putnim pravcima, koji vode ka Donjoj Gradini, zbog čega je uprava JP Autoputevi Republike Srpske jednoglasno odlučila da tog dana ne naplaćuje putarinu na dionicama auto-puteva u Republici Srpskoj i to za autobuse, na kojima će biti istaknuta oznaka "vanlinijski prevoz".

- Na taj način, obezbjediće se brži i efikasniji protok saobraćaja kroz naplatne stanice, bez stajanja i zadržavanja, a JP Autoputevi Republike Srpske time daju podršku što boljoj i kvalitetnijoj organizaciji prevoza građana do Spomen – područja Donja Gradina - ističu iz Autoputeva.

