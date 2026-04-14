Minić poručio Stanivukoviću: Čekam te, ako smiješ

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić odgovorio je gradonačelniku Banjaluke Drašku Stanivukoviću na njegove tvrdnje o uslovima najavljenog TV duela.

Bez mnogo okolišanja, Minić je poručio da je spreman za svaku vrstu sučeljavanja.

"Sutra u 20 časova biću u Kući Milanovića. Čekam te, ako smiješ", napisao je Minić na mreži Iks.

Sutra u 20 časova biću u Kući Milanovića. Čekam te, ako smiješ. — Savo Minić (@minic_savo) April 13, 2026

Podsjetimo, Stanivuković je rekao da se od najavljene TV debate došlo do nečeg drugog.

Banja Luka Stanivuković odustaje od debate? Konferencija je višak i za javnost nepotrebna

"Umjesto ravnopravne debate nudi nam se format u kojem jedna strana kontroliše sve uslove. Jasno je da ovo što nam se nudi nije debata, nego jednostrano definisan format", rekao je Stanivuković.