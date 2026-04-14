Minić poručio Stanivukoviću: Čekam te, ako smiješ

ATV
14.04.2026 06:53

Минић поручио Станивуковићу: Чекам те, ако смијеш
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić odgovorio je gradonačelniku Banjaluke Drašku Stanivukoviću na njegove tvrdnje o uslovima najavljenog TV duela.

Bez mnogo okolišanja, Minić je poručio da je spreman za svaku vrstu sučeljavanja.

"Sutra u 20 časova biću u Kući Milanovića. Čekam te, ako smiješ", napisao je Minić na mreži Iks.

Podsjetimo, Stanivuković je rekao da se od najavljene TV debate došlo do nečeg drugog.

Banja Luka

Banja Luka

Stanivuković odustaje od debate? Konferencija je višak i za javnost nepotrebna

"Umjesto ravnopravne debate nudi nam se format u kojem jedna strana kontroliše sve uslove. Jasno je da ovo što nam se nudi nije debata, nego jednostrano definisan format", rekao je Stanivuković.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Pročitajte više

Драшко Станивуковић

Banja Luka

Stanivuković odustaje od debate? Konferencija je višak i za javnost nepotrebna

2 h

10
Јуниори Ритаса славе титулу

Košarka

FIBA Liga šampiona: trofejni "Het-trik" za juniore Lijetuvos Ritasa

11 h

0
Требиње очекује туристичке рекорде

Društvo

Trebinje očekuje turističke rekorde

11 h

0
Анализа мађарских избора у студија АТВ-а, на слици су Дејан Рауш и Андреа Јаглица

Svijet

Analiza izbora u Mađarskoj: Šta je presudilo i kakav će biti raspored u Parlamentu?

11 h

0

Više iz rubrike

Република Српска

Republika Srpska

Treba li Republika Srpska da revidira stav prema Evropskoj uniji?

13 h

9
На слици је министар правде Републике Српске Горан Селак

Republika Srpska

Pozitivan revizorski izvještaj za Ministarstvo pravde Republike Srpske

14 h

2
"Ослобађањем злочинаца Суд БиХ правда злочине над Србима"

Republika Srpska

"Oslobađanjem zločinaca Sud BiH pravda zločine nad Srbima"

17 h

0
Драган Дакић: "Српски пут од клетве до слободе"

Republika Srpska

Dragan Dakić: "Srpski put od kletve do slobode"

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

06

Dodik: Saučešće Hercogu i Netanjahuu povodom Dana sjećanja na mučenike holokausta

08

54

Incident na Kipru: Snage kiparskih Turaka upale u zonu razdvajanja

08

50

NBA liga javno priznala da je Nikola Jokić najbolji

08

44

Mrtav pijan prije 10 ujutru: Policija zaustavila vozača, a onda uslijedio šok

08

38

Snažan zemljotres pogodio Rusiju

