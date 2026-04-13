Treba li Republika Srpska da revidira stav prema Evropskoj uniji?

Evropska unija je zloupotrebljavala priču o evropskim integracijama BiH i nametala centralizaciju. Republika Srpska je to odbijala u prošlosti, a to će činiti i u budućnosti, jasan je lider SNSD-a Milorad Dodik.

Republika Srpska nije protiv Evropske unije, ali mora da zna kakva je njena pozicija u svemu tome.

"Što se tiče našeg puta ka Evropskoj uniji mi polazimo od toga da je Evropa u krizi, da ona nije definisala svoju budućnost, uopšte se ne zna na koji način će se razvijati situacija u samoj Evropi. Ono što u Sarajevu žele kroz priču o ubrzanim evropskim integracijama, u suštini one žele ubrzanu centralizaciju i unitarizaciju BiH. Mi nismo imali nikakve koristi od EU prethodnih 4, 5 godina, mi smo na to navikli", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

I vlast i opozicija iz Republike Srpske u zajedničkoj komisiji za evropske integracije saglasna da Republike Srpska, odnosno BiH treba da bude član Evropske Unije, ali na članstvo će se po svemu sudeći još čekati.

"Svi oni veliki evropejci koji kažu da će BiH postati članica EU vrlo brzo, ne govore istinu, taj proces pristupanja EU bi se mogao završiti 2035 ako se ne promijene na globalnoj sceni politički odnosi“, rekao je Miroslav Vujičić, poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

"Jučerašnja odluka građana Mađarske pokazuje da su oni snažno privrženi toj budućnosti u EU i da od toga imaju veliku korist, prije svega ekonomsku. Mi kroz ekonomsku korist trebamo da gledamo poziciju Republike Srpske i BiH", rekao je Branislav Borenović, poslanik PDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Poraz Orbana na izborima je veliki udarac i za Republiku Srpsku. Gubitak jednog saveznika koji je pomogao u mnogim teškim trenucima.

"Republika Srpska prema mom nekom mišljenju treba da se zapita da li u ovakvoj Evropskoj uniji može da odbrani svoje nadležnosti i svoj suvereniteta bez jakih saveznika poput Mađarske koji imaju tu ideološku poziciju gdje smatraju da sve zemlje i narodi treba da donose odluke samostalno", rekao je Srđan Mazalica, šef poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Ključna razlika u kampanjama Petera Mađara i Viktora Orbana je njihov odnos prema Rusiji, kaže šef Misije BiH pri EU. Poraz Orbana nije dobra vijest za Republiku Srpsku, ali nije ni katastrofalna.

"U velikoj mjeri sada nedostatak Viktora Orbana otvara prostor za one političke lidere za koje iz Vašingtona vide kao saveznike da imaju veću korist od američke podrške. Tu bih uključio političare iz vladajuće koalicije u Republici Srpskoj naročito predsjednik Dodika", rekao je Obrad Kesić, politički analitičar i ambasador i šef Misije BiH pri EU.

Promjene unutar Evropske unija ne znače samo novu političku dinamiku, već i novo pozicioniranje svih koji joj teže, kažu stručnjaci. Republika Srpska moraće jasnije definisati šta želi i koliko je spremna da na tom putu napravi kompromisa.