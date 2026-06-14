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"Bošnjaci u OHR-u vide put ka realizaciji ratnih ciljeva"

Autor:

ATV
14.06.2026 09:41

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ОХР високи представник у БиХ
Foto: ATV

Politički analitičar Dragomir Anđelković ocijenio je da bošnjački političari odnosom prema OHR-u pokazuju da im nije stalo do BiH već da u OHR-u vide put do realizacije ratnih ciljeva koje nisu uspjeli ostvariti.

Komentarišući odluku Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske da posegne za mehanizmom zaštite vitalnog nacionalnog interesa zbog Deklaracije parlamenta Srpske o zatvaranju OHR-a, Anđelković je izjavio Srni da to govori da koliko je bošnjačkim političarima stalo do BiH kao samostalne zemlje, prenosi Srna.

"Jasno je da im nije stalo do toga, jer BiH ne može da bude nezavisna ako ima kolonijalnog guvernera", rekao je Anđelković za Srnu.

On smatra da se Bošnjaci bore za ostanak OHR-a zato što vjeruju da uz pomoć tog tijela mogu da realizuju neostvarene ratne ciljeve - unitarni koncept i svođenje srpskog naroda na neku nacionalnu manjinu.

"U tome nisu uspeli i sada se očito uzdaju u neka obećanja određenih zapadnih krugova da će im to postepeno biti realizovano uz pomoć OHR-a tako što bi visoki predstavnik obesmišljavao Republiku Srpsku, odnosno dejtonski koncept i na kraju doveo do centralizacije, koja nije uspostavljena u ratu", objasnio je Anđelković.

On je ukazao da bi to i dalje bila neka vrsta vazalne BiH, koja bi bila pod kontrolom sila NATO.

"Ali, bila bi to vazalna BiH koja je centralizovana i u njoj bi sarajevska elita imala svu vlast, što i jeste cilj bošnjačkih političara. Njima nije do nezavisnosti, niti Dejton, već do centralizacije BiH, makar i po cenu da prihvate dugotrajni vazalni status, jer je njima bitno da vladaju Srbima i Hrvatima", naglasio je Anđelković.

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Tagovi :

Dragomir Anđelković

OHR

Bošnjaci

NATO

Republika Srpska

Bosna i Hercegovina

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