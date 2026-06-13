Presuda prije odluke – Ni nakon šest mjeseci nema odgovora Ustavnog suda BiH

Ni šest mjeseci nije bilo dovoljno da Ustavni sud BiH odgovori na pitanje; da li su ustavne odredbe Krivičnog zakona koje je nametnuo Kristijan Šmit. Predmet i apelacija postoje.

Tu su i posljedice, ali odluke nema. Kompleksan je to posao, kažu iz krnjeg Ustavnog suda BiH. Predmet je složen, na njemu se intenzivno radi. Postoje i stariji predmeti koji čekaju rješavanje.

"Utiču zahtjevi za privremenim mjerama, obavezne faze postupka, što uključuje očitovanje donosioca zakona /zakonodavni organi BiH, entiteta, i tako dalje/ što u nekim slučajevima ima za posljedicu nešto duže ukupno trajanje postupka. Trenutno u postupku rješavanja pred Ustavnim sudom BiH ima osam predmeta ocjene ustavnosti koji su hronološki stariji od predmeta na koji se odnosi upit i svi će biti riješeni u skladu sa navedenim pravilima’“, poručili su i u Ustavnog suda BiH.

Složen predmet ili složena situacija? Presuda predsjedniku Republike Srpske već je donesena upravo na osnovu odredbi čija se ustavnost osporava. Oni žele da prođe vrijeme prijave kandidata za izbor, kaže Milorad Dodik. Na taj način će biti dio jedne sramne strukture političkih zločinaca okupljenih u Tužilaštvu, Sudu, Ustavnom sudu BiH.

,,Namjerno odgađaju donošenje odluke koja se mora donijeti ili će još jednom pokazati da su nešto što je izvan prava ili izvan bilo kakve podrške Ustavu jer Ustav precizno i jasno kaže da u BiH zakone može donijeti samo Parlamentarna skupština i niko drugi. Ako oni u Ustavnom sudu kažu da neko drugi može, koji to onda Ustav oni štite? Sve je to na neki način jasno. Sve je to dio političke ujdurme Sarajeva i dijela međunarodne zajednice“, kazao je Milorad Dodik, lider SNSD-a.

Nova pravna bitka vodi se i zbog Deklaracije o zatvaranju OHR-a. Dokument bez direktnih posljedica završio je u proceduri zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Dio kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Srpske, smatra da je interes ugrožen. Saglasnost nije postignuta ni na zajedničkoj komisiji NS RS i Vijeća naroda, pa će konačnu riječ dati Vijeće za zaštitu vitalnog interesa pri Ustavnom sudu Republike Srpske. Delegati Kluba srpskog naroda nisu iznenađeni, sve su ovo, kako kažu - očekivali.

,,Kad god Klub Bošnjaka poseže za vetom. Čini mi se da ni jednom nisu jednoglasno donijeli tu odluku.Tu postoji određena grupa, ne možemo reži da je to stav svih. Samim tim nema to takav legitimitet kao da se donesu jednoglasno. Ali, oni na to imaju pravo. Ustav im je dao to pravo i evo, tu smo gdje smo“, rekao je Ognjen Žmirić, delegat u Klubu Srba u Vijeću Naroda Republike Srpske.

Priča o OHR-stara je tri decenije. Smjenjivali su se visoki predstavnici, nametali zakoni, mijenjali ustavi, suspendovale odluke domaćih institucija. Njihovo djelovanje bilo je sve samo ne usmjereno ka nalaženju rješenja za budući suživot, kaže istoričar Miloš Ković. Sada se po prvi put ozbiljnije otvara pitanje kraja OHR-a. Konačno je došlo vreme da narodi u BiH počnu da razgovaraju. Ne treba im tutor, sa koje god strane dolazio.

„Očigledno je da u Sarajevu misle da će njihove pozicije biti pojačane spoljnim faktorom i miješanjem Brisela. Ali, kako se videlo iz sudbine Šmita, spoljni faktor može da bude vrlo dvosmislen. Ono što dolazi spolja uopšte ne mora da ide u prilog političkog Sarajeva“, poručio je Miloš Ković, profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Došao je kraj OHR-e, optimistični su i pravnici. Odavno je postao prepreka normalnom političkom životu.

„Zapravo ovo je pri kraju. Možda je i sami kraj.Zato što je suština u tome da sazrijeva i sve je osjetnija podrška naših prijatelja u svijetu. Da učinimo možda još jedan kvalitetan korak, da malo više pospremimo našu kuću“, rekao je Mile Dmičić, profesor ustavnog prava.

BiH je dobila nesvakidašnji pravni eksperiment. Najprije je primijenjen zakon, a tek nakon toga utvrđuje se da li je zakon uopšte u skladu sa Ustavom. Apsurd je tim veći što se na jednoj strani mjesecima čeka odgovor na pitanje da li je ustavan zakon koji proizvodi konkretne posljedice, a na drugoj se hitno razmatra može li Deklaracija o OHR-u ugroziti prava jednog naroda.