Pozitivan revizorski izvještaj za Ministarstvo pravde Republike Srpske

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske objavila je izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva pravde Republike Srpske, kojim je potvrđeno da su finansijski izvještaji objektivni, a poslovanje u potpunosti usklađeno sa zakonskim propisima.

Dobijanje pozitivnog mišljenja za finansijske izvještaje, kao i za usklađenost poslovanja predstavlja potvrdu posvećenosti Ministarstva pravde domaćinskom upravljanju budžetskim sredstvima.

Revizijom je obuhvaćena kontrola svih finansijskih procesa, od javnih nabavki do isplate plata i naknada, pri čemu nisu utvrđena nikakva značajna odstupanja ili nepravilnosti.

Ministar pravde Republike Srpske, Goran Selak, istakao je da nastavlja rad svojih prethodnika, te da je ovakav izvještaj očekivan ali i da predstavlja obavezu da se visoki standardi zadrže i u budućnosti.

- Od prvog dana insistiram na profesionalizmu i maksimalnoj transparentnosti jer radimo sa sredstvima građana. Uvijek tražim odgovornost u radu, poštovanje zakona i predan rad od svih zaposlenih. To nije stvar izbora, već jedini način da gradimo moderan i efikasan sistem koji je u službi naroda - poručio je Selak.