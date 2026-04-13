Dodik: Orban još nije rekao posljednju riječ u politici

Viktor Orban nije rekao svoju zadnju riječ u politici. Žao mi je što je izgubio, on je bio moj prijatelj i ostaje moj prijatelj, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"On je pokazao da mnoge laži koji su njemu prepisivali u smislu diktature, apsolutno izgubljene, jer je on priznao izbore bez ikakvih ograničenja je izvršio tranziciju vlasi. Ostaje da surađujemo", rekao je Dodik.

Doidik je istkao da Republika Srpska ostaje jako zahvalna za ono što je Orban učinio.

"Prije svega, razumijevajući našu poziciju, mi smo uvijek bili na neki način sami ovdje.Osim Srbije, Rusije imali smo uvijek neoliberalni svijet koji je bio protiv nas, Orban je tu bio glas razuma", rekao je Dodik.

On je istakao da Orbanu šalje poruku da ostaju prijatelji i želi što prije da se vidi sa njim da razgovaraju o tome kako će dalje.

"PLAĆAMO NERAZUMNU POLITIKU KOJU VODI EU"

"Naše politike su bile poznate prije 10 godina. Evropska unija je na tom svom nekom famoznom putu zloupotrebljavala situaciju i kroz priče evropske integracija nama nametala centralizaciju BiH. Kao što smo to odbijali u prošlosti, odbijaćemo i u budućnosti", rekao je Dodik na pitanje novinara ATV-a kakav je stav Republike Srpske u smislu puta BiH prema Evropskoj uniji.

Istakao je da je Republika Srpska za dijalog.

"Ali Evropska unija u formi (Luiđi) Sereke koja je lažljiva kaže da je demokratija i vladavina prava kada stranac dođe i nametne zakon mimo Ustava i bilo kakve prakse u samoj Evropi, onda mi nemamo razloga da im mnogo vjerujemo.

Evropa je, kao što je to uradila Orbanu i nama spriječila finansijske podrške, oni to naplaćaju, oni oni su Orbanu ostali dužni više 25 milijardi neisplaćenih sredstava prema Mađarskoj, na taj način su vjerovatno uticali na same izbore", rekao je Dodik.

Dodik ističe da je Evropa u krizi.

"Ona nije definisala svoju budućnost, uopšte se ne zna na koji će se način razvijati situacija u samoj Evropi", rekao je Dodik.

Istakao je da sankcije koje su uvodili Rusiji su bile pogubnije za Evropu nego za samu Rusiju.

Dodao je da je u Evropi nedostatak liderstva, što je vidljivo jer je Evropa ta koja je izgubila konkurentnost.

"Mi o svemu tome treba da razgovaramo, ono što u Sarajevu žele je centralizaciju i unitarizacija BiH, nikakvu Evropsku uniju. Mi nikakve koristi nismo imali od Evropske unije u prethodnih 4-5 godina, mi smo na to navikli, mi smo već osposobljeni", rekao je Dodik.

Dodik zaključuje da Srpska plaća nerazumnu politiku koju vodi Evropska unija.

PROJEKTI SA MAĐARSKOM

Lider SNSD-a je istakao da su svi projekti koje je Srpska imala sa Mađarskom, dogovoreni su sa Vladom Viktora Orbana

"U značajnom obimu su već realizovani, ako dođe do prekida,to će biti jednostrani prekid sa mađarske strane. Mi smo spremni da idemo dalje ako to bude moguće, ako ne, bez toga smo živjeli prije 5-6 godina", rekao je Dodik.