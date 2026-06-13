Kako prirodno ukloniti pesticide sa omiljenog ljetnjeg voća?

Ljeto je vrijeme kada su tezge prepune jagoda, malina, borovnica, kupina, breskvi i šljiva. Ovo voće je tada najukusnije, najsočnije i nutritivno najvrednije, ali stručnjaci upozoravaju da na njihovoj površini mogu ostati tragovi pesticida korišćenih tokom uzgoja.

Zato je pravilno pranje prije konzumacije važan korak koji može pomoći u smanjenju izloženosti ostacima hemikalija.

Isperite voće pod mlazom hladne vode

Američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) preporučuje da se svježe voće opere pod mlazom hladne vode prije jela, sječenja ili ljuštenja. Bobičasto voće najbolje je staviti u cediljku i kratko isprati kako se ne bi oštetilo, dok breskve i šljive možete lagano protrljati rukama kako biste uklonili prljavštinu i dio površinskih ostataka pesticida.

Soda bikarbona daje najbolje rezultate

Istraživanja pokazuju da je rastvor sode bikarbone jedan od najefikasnijih kućnih načina za uklanjanje određenih pesticida sa voća. Dovoljno je da u posudu sa vodom dodate jednu kašičicu sode bikarbone i potopite voće 10 do 15 minuta. Nakon toga ga dobro isperite pod mlazom vode. Kod osetljivog bobičastog voća vrijeme potapanja treba da bude kraće kako se plodovi ne bi raspali.

Može pomoći i sirće

Popularna kućna metoda podrazumeva mešavinu jednog dela belog sirćeta i tri dela vode. Voće se ostavi nekoliko minuta u rastvoru, a zatim dobro ispere. Ovaj postupak posebno je koristan za bobičasto voće jer pomaže uklanjanju nečistoća iz sitnih udubljenja na plodovima.

Dobro osušite voće

Nakon pranja, važno je da voće osušite čistom kuhinjskom krpom ili papirnim ubrusom. Višak vlage može podstaći razvoj buđi, naročito kod jagoda, malina i kupina. Potpuno osušeni plodovi duže ostaju sveži u frižideru.

Nemojte prati voće čim ga donesete kući

Iako mnogi odmah peru voće nakon kupovine, stručnjaci savjetuju da sačekate do trenutka kada planirate da ga pojedete. Vlaga koja ostane na plodovima može ubrzati kvarenje i skratiti rok trajanja. Zato je najbolje čuvati voće neoprano, a oprati ga neposredno prije konzumacije.

Važno je znati i ovo

Pranje može značajno smanjiti količinu pesticida na površini voća, ali ne može ukloniti sve ostatke, posebno ako su određene hemikalije prodrle ispod kore. Kod voća koje se ljušti, poput breskvi, uklanjanje kore dodatno smanjuje izloženost pesticidima, ali istovremeno uklanja i dio vlakana i hranljivih materija.

(telegraf)