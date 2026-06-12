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Ako paradajz izgleda ovako, ne kupujte ga: Jasan znak da je pun hemije

Autor:

ATV
12.06.2026 13:15

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Ако парадајз изгледа овако, не купујте га: Јасан знак да је пун хемије
Foto: Pixabay / congerdesign

Svi se slažemo da paradajz više nema ukus kao nekada, ali ako hoćete da provjerite da li je pun pesticida, pogledajte mu unutrašnjost.

Mnogo se priča o organskoj hrani, prskanom ili neprskanom voću i povrću. Priča se o tome zašto danas paradajz ne miriše. A da li uopšte znate kako da provjerite da li je paradajz pun hemije ili ne?

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Presjek otkriva da li je paradajz pun hemije

Da biste utvrdili ima li paradajz pesticida, presijecite ga i pogledajte mu unutrašnjost. Obično paradajz s toksinima ima žućkaste pruge, sa žutim „dijelom“ u sredini. Ta blijeda, tvrda sredina je prvi znak da nešto sa tim plodom nije u redu.

Obratite pažnju i na to da paradajz nije iste veličine i identičnog izgleda, jer onaj koji izgleda kao da je „nacrtan“ po istom modelu, sasvim sigurno nije prirodan.

Izbjegavajte pakovano voće, ono je gotovo po pravilu iz proizvodnje u kojoj se obilno koristila hemija i pesticidi.

Felerični plod je dobar znak, a ne mana

Ako paradajz ne izgleda „savršeno“, ako ima brazde, braon šare ili poneki izgleda „felerično“, najvjerovatnije se radi o neprskanom paradajzu.

прстен, бурме

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Nesavršen oblik nije razlog za brigu, već znak da plod nije sređivan u laboratoriji. Kriva, ulubljena ili nejednaka rebra govore da je rastao na svoju ruku.

Tu većina nas pogriješi na pijaci. Ruka sama poseže za onim glatkim, crvenim, savršeno okruglim primjerkom, a baš taj je najčešće prskan paradajz iz plastenika.

U bašti komšije nikada nećete vidjeti dva ista ploda, i upravo to je dokaz da nisu iz iste mašine.

Po čemu se prepoznaje paradajz pun hemije

Paradajz pun hemije najlakše prepoznajete na presjeku: ima blijedu, žutu i tvrdu sredinu, žućkaste pruge oko sjemenki i savršeno pravilan oblik bez ikakvih nepravilnosti na kožici.

Kad već stojite pred tezgom, omirišite plod kod peteljke. Pravi, neprskan paradajz tu ima jak, zelenkast miris bašte, a onaj pun pesticida miriše na vodu, na ništa.

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Tagovi :

paradajz

povrće

domaći paradajz

bašta

salata

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