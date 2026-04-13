Dodik: Srpska pravoslavna crkva je nezamjenjiv stub našeg društva

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se danas u Vladičanskom dvoru u Banjaluci sa Njegovim visokopreosveštenstvom arhiepiskopom i mitropolitom banjalučkim Jefremom.

Dodik poručuje da je Srpska pravoslavna crkva ključni stub srpskog identiteta i društva u cjelini.

"Hristos vaskrse je pozdrav kojim obilježavamo vaskršnje dane, a ja sam danas ovdje da posjetim mitropolita, čestitam mu praznik i poželim dobro zdravlje. Srpska pravoslavna crkva je nezamjenjiv faktor našeg društva. Ona je pokazala sposobnost da okuplja ljude, podučava ih miru, toleranciji i porodičnim vrijednostima", izjavljuje Dodik.

Lider SNSD-a izražava zadovoljstvo što je primjetan sve veći broj vjernika. Iskoristio je priliku da zahvali svim sveštenicima SPC-a, ali i drugim crkvama koje proslavljaju Vaskrs, na njihovoj misiji očuvanja duhovnosti.

"Vidimo sve više ljudi koji dolaze u naše hramove, koji su posvećeni onome što nas uči Isus Hristos. Želim da zahvalim svim pripadnicima, časnim ocima SPC-a bilo gdje i drugim crkvama koje obilježavaju Vaskrs u ove dane", naglašava Dodik.

Poseban akcenat razgovora biće završetak radova na Rusko-srpskom pravoslavnom centru, koji je već postao novi simbol Banjaluke.

"To je napor koji je uložio mitropolit Jefrem. Danas razgovaramo i o završetku Rusko-srpskog pravoslavnog centra. Ranije smo dogovarali da će se oni uključiti u samo oslikavanje unutrašnjosti. U ponedjeljak ćemo imati više informacija. U Banjaluku dolazi zamjenik ministra inostranih poslova Ruske Federacije. Pored posjete hramu, mi ćemo održati zvanični sastanak sa njim, a imaćemo i panel u ponedjeljak u popodnevnim časovima na kojem ćemo razgovarati o stanju u svijetu, globalnim odnosima i kako oni utiču na situaciju na ovom terenu", ističe Dodik.

Prijem se održava u Vladičanskom dvoru.