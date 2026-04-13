Njemačka na koljenima: Kompanije odlaze u stečaj

Rastući troškovi energije i rada u Njemačkoj i sve veći ekonomski pritisak guraju mnoge kompanije na ivicu propasti, upozorilo je nekoliko udruženja transportne industrije kancelara Fridriha Merca u otvorenom pismu objavljenom u subotu.

Pozvali su Merca da brzo d‌jeluje po pitanju krize troškova, napominjući da su špediteri, logističke kompanije, drumski prevoz robe, kao i autobuski, taksi i operateri iznajmljivanja automobila posebno teško pogođeni, piše DPA.

Već postoji sve veći broj zatvaranja preduzeća i nesolventnosti, rekli su, piše B92.

"Sa izbijanjem rata u Iranu i rezultirajućom naftnom krizom, sektori koje predstavljamo suočavaju se sa nepremostivim izazovima", navodi se u pismu.