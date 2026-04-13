Jeziva sačekuša na ulici: Pretukli starca i oteli mu pare

Zrenjaninska policija je, po nalogu glavnog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Zrenjaninu, uhapsila S. R. (62) i D. T. (35) obojica iz okoline Žitišta, zbog sumnje da su počinili krivično djelo razbojništvo.

Sumnja se da su oni 9. aprila ove godine, u večernjim časovima, na ulici fizički napali osamdesetjednogodišnjeg sugrađanina i uzeli mu novac u iznosu od oko 250.000 dinara.

Oštećeni je zbog povreda zadržan na liječenju u zrenjaninskoj bolnici.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu, piše B92.