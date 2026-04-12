Težak udes u Srpskoj, saobraćaj potpuno obustavljen

Saobraćaj je potpuno obustavljen na dionici regionalnog puta Bratunac-Skelani u mjestu Sikirić zbog saobraćajne nezgode, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Saobraćaj je obustavljen do završetka policijskog uviđaja, naveli su iz AMS.

Za sada nema informacija da li je neko u ovoj nesreći povrijeđen.

Takođe, nije poznato ni kako je tačno došlo do udesa.