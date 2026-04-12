U teškom udesu više povrijeđenih osoba: Među njima i djevojčica (15)

Na lokalnom putu u Čačku, na dionici od Trbušana do Prijevora došlo je do teže saobraćajne nezgode kada su se sudarila dva vozila. Od siline udara dijelovi vozila bili su razbacani svuda po putu.

- U vozilima je bilo ukupno petoro putnika, a tri osobe zadobile su na svu sreću lakše tjelesne povrede. U pitanju su djevojčica stara 15 godina, kao i tinejdžeri stari 19 i 18 godina, potvrđeno je za RINU sa lica mjesta.

Inače, ovaj Prijevorski put poznat je u Čačku kao jedna od kritičnih dionica na kojoj često dolazi do saobraćajnih nezgoda. Uzrok je prije svega vožnja neprilagođena uslovima na putu.

