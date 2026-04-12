Potukli se zbog djevojke, jedan hitno hospitalizovan

Ispred poznatog tržnog centra u Knez Mihailovoj ulici sinoć u Beogradu došlo je do ozbiljne tuče u kojoj je teško povrijeđen muškarac (35), nezvanično saznaje "Blic".

Do tuče je, prema nezvaničnim saznanjima pomenutog portala, došlo sinoć oko 21.20 časova ispred poznatog tržnog centra u centru Beograda.

Muškarac (34) teško je povrijeđen od strane drugog muškarca (36) i djevojke (25).

Zadobio teške tjelesne povrede

Njemu su konstatovane teške tjelesne povrede i odmah je prevezen u Urgentni centar.

Na lice mjesta odmah je izašla Hitna pomoć i policija.

Prema nezvaničnim saznanjima, protiv muškarca (36) i djevojke (25) pokrenuta je krivična prijava i privedeni su na licu mjesta od strane policije.

O ovom slučaju obaviješteno je nadležno tužilaštvo koje vodi dalji postupak.