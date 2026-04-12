Najradosniji plač: U Srpskoj rođeno 12 beba

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 12 beba, po šest djevojčica i dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištima u Banjaluci i Prijedoru su rođene po tri bebe, Doboju i Trebinju po dvije, a u Nevesinju i Gradišci po jedna.

U Banjaluci su rođene dvije djevojčice i dječak, Prijedoru dva dječaka i djevojčica, Doboju i Trebinju po dječak i djevojčica, Nevesinju djevojčica, a u Gradišci dječak.

U porodilištima Zvornik, Foča, Bijeljina i Istočno Sarajevo nije bilo poroda.