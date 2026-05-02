Dodik čestitao novinarima Međunarodni dan medija

ATV
02.05.2026 13:47

Милорад Додик на конференцији за медије у Бањалуци.
Foto: ATV/Branko Jović

Povodom Međunarodnog dana slobode medija, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je iskrene čestitke svim novinarima i medijskim radnicima koji svojim profesionalnim radom doprinose istinitom, odgovornom i pravovremenom informisanju javnosti.

"Cijeneći predan rad medijskih radnika u obavljanju teške i izazovne profesije, izražavam podršku svim profesionalnim i odgovornim medijima koji rade u interesu javnosti i u skladu s najvišim novinarskim i etičkim standardima. Republika Srpska, kao odgovorno društvo, ostaje čvrsto opredijeljena za unapređenje uslova za rad profesionalnih i odgovornih medija, poštujući njihovu ulogu i značaj koji imaju za razvoj društva u cjelini", napisao je Dodik na Iks-u.

Milorad Dodik

Republika Srpska

Međunarodni dan slobode medija

Pročitajte više

Деђански: Додик поправља односе Срба са САД

Republika Srpska

Deđanski: Dodik popravlja odnose Srba sa SAD

4 h

2
Додик у Милвокију посјетио Саборни храм Светог Саве и школу

Svijet

Dodik u Milvokiju posjetio Saborni hram Svetog Save i školu

9 h

0
Предсједнику СНСД-а Милораду Додику уручено је признање за одважност потребну за лидерство и посвећеност националном суверенитету и демократским принципима, које додјељује Универзитет "Џадсон" у америчком граду Елџину.

Republika Srpska

Vargas o govoru Dodika: Vaši komentari ostavili su trajan utisak na prisutne, hvala Vam

20 h

1
Предсједнику СНСД-а Милораду Додику уручено је признање за одважност потребну за лидерство и посвећеност националном суверенитету и демократским принципима, које додјељује Универзитет "Џадсон" у америчком граду Елџину.

Republika Srpska

Američki mediji: Globalni lider Milorad Dodik nagrađen za odbranu vjere i nacionalnog suvereniteta

22 h

3

Više iz rubrike

Ратко Младић

Republika Srpska

General Ratko Mladić ponovo imao moždani udar

4 h

5
Деђански: Додик поправља односе Срба са САД

Republika Srpska

Deđanski: Dodik popravlja odnose Srba sa SAD

4 h

2
предсједник Републике Српске Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Slobodno i odgovorno novinarstvo temelj svakog demokratskog društva

5 h

4
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић говори на централној манифестацији у Центру за обуку Залужани поводом Дана полиције Републике Српске, 4. априла 2026. године.

Republika Srpska

Minić čestitao novinarima Međunarodni dan medija

6 h

0

  • Najnovije

16

57

Deponija u Lazarevu! Građani negoduju zbog nagomilanog otpada

16

43

Otet naftni tanker kod obale Jemena

16

37

Glumac varao ženu sa 18 godina mlađom, ona mu se ovako osvetila

16

34

Ovo je pet ključnih tačaka Irana za definitivan kraj! Da li će Amerika pristati?

16

31

Nova tragedija u BiH: Radnik pao s krova i poginuo

