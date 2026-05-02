Dodik čestitao novinarima Međunarodni dan medija

Povodom Međunarodnog dana slobode medija, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je iskrene čestitke svim novinarima i medijskim radnicima koji svojim profesionalnim radom doprinose istinitom, odgovornom i pravovremenom informisanju javnosti.

"Cijeneći predan rad medijskih radnika u obavljanju teške i izazovne profesije, izražavam podršku svim profesionalnim i odgovornim medijima koji rade u interesu javnosti i u skladu s najvišim novinarskim i etičkim standardima. Republika Srpska, kao odgovorno društvo, ostaje čvrsto opredijeljena za unapređenje uslova za rad profesionalnih i odgovornih medija, poštujući njihovu ulogu i značaj koji imaju za razvoj društva u cjelini", napisao je Dodik na Iks-u.