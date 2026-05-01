Vargas o govoru Dodika: Vaši komentari ostavili su trajan utisak na prisutne, hvala Vam

Komentari Milorada Dodika su ostavili trajan utisak na više od 300 prisutnih Amerikanaca, koji su bili inspirisani porukom o slobodi, demokratiji i zalaganju za ono što je ispravno, rekao je Mark Vargas, predsjednik Upravnog odbora "Svjetskog forumu lidera" Univerzitet Džadson nakon govora predsjednika SNSD-a na ovom univerzitetu.

"U ime Upravnog odbora Foruma svjetskih lidera, hvala Vam gospodine Milorad Dodik što ste nam se pridružili kao gost na našem 12. Forumu svjetskih lidera. Misija Foruma je da dovede svjetske lidere na kampus kako bi se uključili u smislen dijalog, razgovarali o složenim globalnim pitanjima i razmijenili ideje na otvorenom forumu. Vaše učešće je bio primjer ove svrhe. Vaši komentari su ostavili trajan utisak na više od 300 prisutnih Amerikanaca, koji su bili inspirisani Vašom porukom o slobodi, demokratiji i zalaganju za ono što je ispravno – čak i pod velikim pritiskom", rekao je Vargas.

On je još jednom čestitao Dodiku na imenovanju za prvog dobitnika Nagrade "Za demokratiju".

"Ovo priznanje označava Vaše mjesto među uglednom grupom svjetskih lidera koji su se obraćali Forumu svjetskih lidera u proteklih 15 godina, uključujući Džordža V. Buša, Mihaila Gorbačova, Tonija Blera, Felipea Kalderona i kraljicu Nur od Jordana. Ponosni smo što Vas uključujemo u ovo nasleđe.

Takođe vam hvala na vašoj velikodušnoj donaciji programu RISE – inicijativi koja obezbeđuje stipendije i omogućava studentima sa intelektualnim invaliditetom da pohađaju Univerzitet Džadson. Vaša ljubaznost i velikodušnost prema ovim studentima premašile su naša očekivanja i imaće trajan uticaj na njihove živote.

Još jednom vam hvala na vašem vremenu, vašem glasu i vašem vođstvu", zaključio je Vargas.