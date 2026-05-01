Obilježena 31 godina od Akcije Bljesak: Istina o žrtvama mora biti sačuvana

Mnogi su tog prvog i drugog maja ostali bez domova, vjekovnih ognjišta i najmilijih. Suzana Mlinarević je izgubila djevera i kumove. Kaže, to su traume, koje se nikada ne mogu zaboraviti. Bojana Đuričić, izbjegla je iz Zapadne Slavonije, izgubila je brata. Kaže, sjeća se da je padala kiša, olujna kiša metaka i smrti.

"Stradao je kao vojnik i moja majka je provela punih 25 godina tražeći njegove posmrtne ostatke", rekla je Bojana Đuričić.

" Prvi maj je bio strašan, preći preko mrtvih i gledati preko mrtvih a ne možeš im pomoći, djece, odraslih, a cesta je bila zaista krvava", rekla je Suzana Mlinarević

Iz Udruženja protjeranih Srba iz Zapadne Slavonije ističu da treba očuvati jedinstvo na ovim prostorima. Spas Srbima iz zapadne Slavonije tokom rata u Hrvatskoj bile su Gradiška i Republika Srpska.

"Da ne zaboravimo da je tamo živio jedan narod, da danas na ovim prostorima zapadne Slavonije živi oko 13 hiljada ljudi, da je starosna dob iznad 50 godina, da nataliteta gotovo da ne postoji, a mortalitet je jako izražen", rekao je Krsta Žarković, predsjednik Udruženja protjeranih Srba iz Zapadne Slavonije.

Akcija "Bljesak" je ratni zločin i etničko čišćenje srpskog naroda iz zapadne Slavonije i istina mora biti sačuvana od revizije, poručio je predsjednik Republike Srpske.

"Taj egzodus koji je u kolektivnom pamćenju jedan od najtežih trenutaka odvijao se upravo ovdje, preko mosta u Gradišci koji je postao simbol spasenja ali i simbol stradanja i tuge. Ovaj most je postao međa između života koji je ostao iza i neizvjesnosti koji je čekala ispred", rekao je Siniša Karan, predsjednik Republike Srpske.

Zajedničkim obilježavanjem Republika Srpska i Republika Srbija pokazuju da je bol nedjeljiva, a borba za pravdu zajednička.

„I danas smo suočeni sa neistinama i napadima na naš slobodarski narod. Te izazove možemo savladati samo jedinstvom i jačanjem Republike Srpske. Ona nije simbol ili granica, ona je garant našeg opstanka na ovim prostorima“, rekla je Renata Obradović Popović, predsjednik Skupštine grada Gradiška.

Republika Srpska je utjeha i melem na ranu protjeranim Srbima iz Republike Srpske Krajine i mora se čuvati kao zjenica oka, naveo je državni sekretar u Ministarstvu rada Srbije.

"Samo kad smo jedinstveni, samo kad smo složni, tada možemo i da napredujemo. Nikada nam se ne smije više desiti da jedan dio naroda bude prepušten sam sebi, a da ostatak to nijemo posmatra", rekao je Nikola Vukelić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije.

Brojne delegacije iz Srpske i Srbije položile su vijence i odale poštu ubijenim Srbima iz Zapadne Krajine. Prethodno je služen parastos. Još jedna godišnjica stradanja i još jedan zločin nad Srbima za koji ni tri decenije poslije, niko nije odgovarao.