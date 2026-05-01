Blanuša: Odluka Glavnog odbora i Skupštine SDS-a je da sam ja kandidat za predsjednika

Odluka Glavnog odbora i Skupštine SDS-a da sam ja kandidat za predsjednika Republike Srpske u razgovoru sa ostalim opozicionim strankama je na snazi i Predsjedništvo SDS-a je nije preispitivalo niti može van snage staviti odluku viših organa stranke, rekao je Branko Blanuša, predsjednik ove stranke.

"Kao predsjednik Srpske demokratske stranke imam obavezu da poštujem odluke organa stranke i to ću uvijek činiti", rekao je Blanuša.

Podsjećamo, ranije je Blanuša predložio sporazum kojim bi se opozicione stranke u Republici Srpskoj obavezale na zajednički nastup na predstojećim izborim.

U prvoj tački se definiše za koje pozicije će opozicione stranke imati zajedničke kandidate. Takav sporazum je, čini se, prihvatljiv lideru PSS Drašku Stanivukoviću, za kojeg se odavno spekuliše da će biti kandidata za predsjednika Srpske, sa ili bez podrške SDS-a.

Iako je sporazum, prihvatio, dodao je jednu "stavku" koja bi mogla da sam sporazum naruši. Stanivuković kaže da bi stranke trebalo da predlože svoje "najbolje ocijenjene kandidate".

SDS ima najbolji izborni rezultat

Blanuša u svom današnjem izlaganju, kao da "odgovora" Stanivukoviću, pa poručuje da SDS ima najbolji izborni rezultat, te najviše gradonačelnika i načelnika. Kaže da i ima obavezu prema stranci i članovima

"Srpska demokratska stranka, ima najbolji izborni rezultat, najviše gradonačelnika i načelnika, kao i poslanika, a i na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske ostvaren je veoma dobar rezultat.

Predloženi Sporazum je okvirni i sadrži osnovne principe zajedničkog djelovanja. U njemu nema imena nijedne stranke niti pojedinca, osim na kraju gdje su nazivi stranaka potpisnica, s namjerom da potpisnica bude i mnogo više. Sporazum je prvo poslan svim liderima opozicionih stranaka da ga pogledaju i daju svoje mišljenje, i tek poslije usaglašavanja da se pošalje medijima. Ostalo je poznato široj javnosti. To su činjenice i naši argumenti u razgovoru s ostalim opozicionim strankama. Mi njih uvažavamo, ali tražimo da i one nas uvaže. Takođe, kao predsjednik najjače opozicione stranke imam odgovornost i obavezu prema svojoj stranci i našim članovima, ali i svim građanima Republike Srpske koji su nezadovoljni sadašnjim stanjem, da gradim širok front snaga za promjene koji će se suprostaviti režimu na oktobarskim izborima", rekao je Blanuša.