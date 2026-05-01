Porodica Ratka Mladića još bez odluke Haga o puštanju generala na liječenje u Srbiju

Mehanizam u Hagu još nije donio odluku o zahtjevu porodice i advokata Ratka Mladića da general zbog teškog zdravstvenog stanja bude pušten na liječenje u Srbiju, izjavio je za Srnu generalov sin Darko Mladić.

Ističući da nema nikakvih promjena ni po pitanju generalovog zdravstvenog stanja, Mladićev sin rekao je da su porodica i advokati od podnošenja zahtjeva 23. aprila u međuvremenu dobili dozvolu suda da objave veći dio podneska koji su uputili Mehanizmu.

Darko Mladić objasnio je da je taj dokument, prema proceduri, praktično imao karakter tajnosti dok sudija ne naredi i odobri šta može da se objavi.

"Naređenje suda da objavimo javni deo podneska stiglo je prekjuče, a mi smo imali rok da to uradimo do danas. Mi smo juče obavili to šta je trebalo da se rediguje i oni su danas to objavili", naveo je Mladićev sin.

Prema njegovim riječima, taj podnesak koji je danas objavljen, a koji je praktično podnesen juče, samo je javni dio podneska upućenog 23. aprila.

"Međutim, nema tu ništa novo u smislu da je donesena neka odluka, nego je nama prosto dozvoljeno da objavimo veći deo podneska i odobreno nam je da taj podnesak može da ide u javnost", rekao je Darko Mladić.

U zahtjevu za hitno puštanje na liječenje u Srbiji koji je potpisao advokat Dragan Ivetić navodi se da je podnesen po hitnom postupku nakon informacija da je zdravstveno stanje generala Mladić loše i da se "približava kraju života".

"Zahtjev po hitnom postupku se podnosi na osnovu ozbiljnog medicinskog incidenta dana /redigovano/ i najnovijih medicinskih informacija koje potvrđuju da se Ratko Mladić nalazi u stanju uznapredovalog, nepovratnog medicinskog pogoršanja koje je rezultat medicinskog incidenta /redigovano/ od kog se možda neće oporaviti i da se približava kraju svog života", piše u redigovanom dokumentu koji je Međunarodni mehanizam za krivične sudove proslijedio medijima.

Predsjednik Mehanizma Grasijela Gati Santana naredila je da se najkasnije do danas sastavi izvještaj sa mišljenjem nezavisnih stručnjaka kojim se procjenjuje trenutno zdravstveno stanje generala Mladića, uključujući relevantne dijagnoze, prognoze i mogućnosti liječenja.

Advokatski tim Ratka Mladića podnio je zahtjev u četvrtak, 23. aprila, u kojem se zahtijeva uslovno puštanje na slobodu na humanitarnim osnovama, s obzirom na njegovo sve lošije zdravstveno stanje.

General Ratko Mladić imao je 10. aprila moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo, jer ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme.

General Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gd‌je je pod palijativnom njegom zbog teškog zdravstvenog stanja. Mehanizam je više puta odbio zahtjev da bude pušten na privremenu slobodu na liječenje u Srbiju.